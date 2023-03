DAS : Xiaomi sanctionné par l’ANFR, le Poco X3 émet trop d’ondes

L'ANFR, l'agence nationale des fréquences, vient de rappeler à l'ordre Xiaomi et Logicom. En cause, des niveaux d'émissions trop élevés sur certains appareils des deux constructeurs, à savoir le Poco X3 et le Swipe. Les deux marques ont été sanctionnées pour ces manquements.

L'ANFR, l'agence nationale des fréquences, a de multiples prérogatives. Il lui revient notamment de surveiller les débits d'absorption spécifique des équipements radioélectriques (qui comprennent les smartphones) disponibles sur le marché.

Régulièrement, l'institution rappelle à l'ordre des constructeurs lorsque les DAS mesurés dépassent les exigences fixées par l'Union européenne. En juillet 2021, l'ANFR a épinglé 9 smartphones OnePlus, Sony et Xiaomi, tandis que ce fut au tour de Samsung d'être pointé du doigt par l'ANFR en juillet 2022.

Xiaomi et Logicom sanctionnés par l'ANFR pour des DAS trop élevés

Comme l'explique l'agence dans un communiqué officiel publié ce 1er mars 2023, elle a procédé récemment au contrôle des DAS sur le Xiaomi Poco X3 et Le Swipe de Logicom. Ces mesures ont été réalisées auprès d'un laboratoire accrédité. Pour rappel, les normes européennes imposent des valeurs limites réglementaires de 4W/kg pour le DAS “membre” et 2W/kg pour le DAS “tronc”, tandis que le DAS “tête” est fixée à 2W/kg pour 10 grammes de tissus humains.

Or, l'ANFR a constaté des DAS bien plus élevés sur les Poco X3 de Xiaomi et les Logicom Le Swipe analysés lors de ses premiers examens :

2,33W/kg en DAS “tronc” pour le Poco X3

2,07W/kg en DAS “tronc” pour le Logicom Le Swipe

3,25W/kg en DAS “membre” pour le Logicom Le Swipe

Après une première mise en demeure, les deux constructeurs ont déployé une mise à jour logicielle afin de réduire la puissance des terminaux concernés. Seulement, l'ANFR a constaté à des DAS encore plus élevés après la diffusion du correctif, chez Xiaomi en tout cas.

Après la MAJ, les Poco X3 affichaient 2,67W/kg en DAS “tronc” et 5,49W en DAS “membre” ! En conséquence, les deux constructeurs ont été contraints de développer et déployer une seconde mise à jour logicielle. Cette fois-ci, Xiaomi et Logicom sont dans les clous. Malgré tout, l'ANFR a décidé de sanctionner ces manquements à répétition en infligeant une amende administrative d'un montant de 7500 € aux deux entreprises concernées.

L'ANFR invite les propriétaires de ces smartphones à vérifier qu'ils ont été mis à jour automatiquement. Si ce n'est pas le cas, une mise à jour manuelle est vivement conseillée.