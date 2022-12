DAS : l’appli de mesure de puissance du réseau mobile de l’ANFR arrive enfin sur iOS

Mieux vaut tard que jamais. Longtemps interdite sur l'Apple Store, l'application mobile Open Barres de l'ANFR est enfin disponible gratuitement sur la boutique d'applications du constructeur. Cet outil permet notamment de mesurer la puissance de votre réseau mobile, ainsi que de connaître les émissions d'ondes de son smartphone.

Depuis plusieurs années, l'ANFR, l'agence nationale de régulation des fréquences, propose une application fort pratique baptisée Open Barres. Totalement gratuite, cette appli permet notamment de mesurer à intervalles réguliers la puissance du signal reçu par un smartphone, l'idée étant de “fournir un diagnostic en temps réel de l'état d'un réseau mobile”.

En décembre 2019, l'application a reçue une mise à jour importante sur Android. Depuis cette date, l'appli permet également d'afficher le débit d'absorption spécifique (DAS) de son appareil. L'ajout de cette fonctionnalité était une demande express des ministres de la Transition écologique et solidaire, des Solidarités, de la Santé et de l'Economie et des Finances.

L'appli Open Barres, un point de discorde entre l'ANFR et Apple

Seulement, l'application Open Barres n'est jamais parvenue à se frayer un chemin vers l'App Store. Comme l'expliquait l'agence en décembre 2021, “l'accès aux interfaces permettant de remonter les données nécessaires au fonctionnement de l'application nous est fermé sur le système d'exploitation iOS, à la différence d'Android”.

Pour tenter de faire plier la firme de Cupertino, l'ANFR avait pourtant transmis les types détaillés des données techniques utilisées dans Open Barres. Mais au grand dam de l'institution, la marque à la pomme n'avait jamais répondu à ses sollicitations. Jusqu'à maintenant.

Open Barres débarque enfin sur iOS

A la surprise générale, l'ANFR vient d'annoncer la disponibilité de l'appli Open Barres sur l'App Store ce mercredi 7 décembre 2022. Visiblement, un terrain d'entente a été trouvé. Comme sur Android, l'appli permet notamment de :

Visualiser l'emplacement des sites télécoms à proximité de votre position, avec les opérateurs et les systèmes qui y sont installés

à proximité de votre position, avec les opérateurs et les systèmes qui y sont installés Disposer des données mises à jour chaque semaine sur le déploiement des réseaux 5G ouverts au public en France métropolitaine, sans avoir besoin d'utiliser un téléphone 5G

ouverts au public en France métropolitaine, sans avoir besoin d'utiliser un téléphone 5G Prendre connaissance des “bons comportements pour réduire son exposition aux ondes radiofréquences émises par les téléphones mobiles” publiés par le ministère en charge de la Santé, le ministère en charge de l'Environnement, l'Anses et l'ANFR, et adapter ainsi l'usage de votre téléphone mobile à ces recommandations

Bien entendu, l'application reste totalement gratuite et sans publicité.