Darty propose exceptionnellement le Honor 50 5G à moins de 450€

Profitez dès maintenant chez Darty d'une réduction exceptionnelle sur le Honor 50 5G. Pendant quelques jours, l'enseigne propose le smartphone à moins de 450€ ! Retrouvez tous les détails de l'offre dans cet article.

Profiter de l'offre chez Darty

Pour tous ceux qui recherchent un smartphone performant à prix mini, nous avons trouvé une offre très intéressante : le Honor 50 5G à prix cassé chez Darty ! L'enseigne vous propose en effet le smartphone avec une réduction exceptionnelle de -150€.

Vous pouvez ainsi vous procurer le smartphone pour seulement 449€ au lieu de 599€. Une aubaine alors que ce smartphone propose de nombreuses prestations haut de gamme.

Les services Google avec un processeur au top et un appareil photo convaincant

Très performant, le Honor 50 5G propose un bel écran Oled avec un appareil photo plus que convaincant. Le smartphone propose en effet :

Un capteur principal de 108Mp

Un capteur ultra grand angle de 8Mp

Un capteur macro de 2Mp

Un capteur profondeur de champ de 2Mp

Côté vidéo, son capteur principal peut filmer en 4K et son capteur frontal en 1080p. Il vous fait de plus bénéficier de la technologie pixel-binning et peut faire fusionner jusqu'à 9 photosites pour capturer un maximum de lumière dans les lieux sombres.

Grâce à son processeur Snapdragon 778G et ses 6/8Go de RAM, il propose de plus des performances au top. Avec le Honor 50 5G, vous pouvez tout faire tourner : du streaming, des jeux vidéos, des appels visio, etc.

Pour la batterie, il vous fait profiter d'une autonomie longue durée, et surtout d'une recharge très rapide. Vous pouvez en effet charger à 100% le Honor 50 5G en seulement 35 minutes.

Précisons finalement que si vous achetez le smartphone chez Darty avant le 30 juin prochain (inclus), l'enseigne vous propose en prime 70€ de remise immédiate pour toute souscription d'une offre Bouygues Telecom, ainsi que 3 mois d'abonnement Darty Max.