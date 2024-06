Darty casse les prix ce week-end avec ce code promo : vite, profitez-en !

Vous souhaitez vous équiper à prix réduit ? Exceptionnellement, Darty vous offre 15€ en carte cadeau tous les 150€ d’achat en utilisant ce code promo. Et bonne nouvelle, il fonctionne avec de nombreux produits ! Mais attention, cette offre expire demain. Ne tardez donc pas pour en profiter.

Du samedi 1 juin au dimanche 2 juin à 23h59, Darty a mis en place une offre pour récompenser vos achats. L’iPhone 15 vous fait de l’oeil ? Vous souhaitez équiper votre maison d’objets connectés ? Vous avez besoin d’acheter de l’électroménager ou encore de remplacer votre télévision ? Durant ces 2 jours, vous pouvez avoir 15€ offerts en carte cadeau tous les 150€ d’achat avec le code DARTY150 (dans la limite de 90€). Ce code fonctionne pour les produits de la catégorie Petit électroménager, Son, Objets Connectés et Mobilité Urbaine.

Pour les produits des sections Gros électroménager, Informatique Apple & Hors Apple, TV-Vidéo, Prise de Vue et Téléphonie, il faudra utiliser le code DARTY600 pour avoir 15€ offerts par tranche de 150€ en carte cadeau dès 600€ d’achat (dans la limite de 90€).

Et cerise sur le gâteau, cette offre est cumulable avec celles en cours qui ne nécessitent pas déjà un code avantage. Vous pouvez donc acheter des produits en promotion et profiter en plus des cartes cadeaux offertes.

Double offre sur l’iPhone 15

Vous voulez remplacer votre smartphone en achetant un modèle haut de gamme ? C’est le bon moment pour craquer. Les modèles de la gamme iPhone 15 et des gammes Samsung S et Z sont éligibles à l’offre des 15€ offerts en carte cadeau par tranche de 150€ dès 600€ d’achat. Et ça tombe bien puisque l’iPhone 15 est déjà en promotion !

Normalement en vente à 969 € dans sa version de 128 Go, l’iPhone 15 n’est affiché qu’à 869 €. Et grâce au code DARTY600, vous obtenez 75 € en carte cadeau.

Grosse chute de prix sur le pack Galaxy Book4 Pro + Sleeve JO 2024 + souris Bluetooth

En cumulant plusieurs offres, le pack avec le PC portable Samsung Galaxy Book4 Pro, une housse de protection et une souris Bluetooth, passe à prix cassé. En effet, normalement en vente à 2 099,99 €, il est affiché en promotion à 1 399,99 € seulement chez Darty. Et grâce à l’offre de remboursement de Samsung (voir l’offre de remboursement), vous récupérez 200 €. Le PC portable avec le Sleeve JO 2024 et la souris vous revient donc à 1199,99 €. Et en utilisant le code DARTY600 dans votre panier, vous récupérez une carte cadeau de 90 €. C’est donc un bon plan très rentable !

Le Galaxy Book4 Pro est un PC ultraportable haut de gamme qui vient directement concurrencer les MacBook Air. Il embarque un processeur Intel Core Ultra 7 avec 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go. Son écran tactile AMOLED de 14 pouces profite d’une belle résolution WQXGA+ (2880×1800) et d’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. C’est un ordinateur à la fois élégant, polyvalent et suffisamment puissant pour effectuer des tâches gourmandes.

Comment profiter de l’offre carte cadeau Darty ?

L’offre carte cadeau de Darty ne fonctionne que pour les achats effectués du samedi 1 juin 2024 à 09h00 au dimanche 02 juin à 23h59 sur le site internet ou en magasin. Vous obtenez ainsi 15€ offerts en carte cadeau tous les 150€ d’achat dans une limite de 90€.

À partir de 600€ d'achat sur les univers Gros électroménager, Informatique Apple & Hors Apple, TV-Vidéo, Prise de Vue et Téléphonie, vous pouvez utiliser le code DARTY600

Attention, pour les smartphones, l’offre ne concerne que la gamme des iPhone 15 et les gammes Samsung S et Z. Pour le SON, les éléments séparés hifi sont exclus. De même, les nouvelles tablettes iPad ne sont pas concernées par l’offre ainsi que l’électroménager de la marque Jura.