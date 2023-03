Darty casse le prix d’une TV LED Samsung avec -10% de réduction !

Profitez d'une Smart TV LED Samsung de 55 pouces avec une réduction incroyable de -10% grâce à Darty ! On vous explique l'offre dans cet article.

Profiter de l'offre chez Darty

Vous avez besoin d'une grande TV, mais vous ne souhaitez pas vous ruiner ? Difficile aujourd'hui de trouver un bon téléviseur à moins de 500€. Mais bonne nouvelle : grâce à Darty, vous pouvez profiter d'une Smart TV Samsung pour moins de 450€ !

L'enseigne propose en effet une réduction de -10% sur la TV LED Samsung 55AU7025 Crystal UHD 4K. D'habitude à 499,99€, elle se retrouve ainsi disponible pour seulement 449,99€. Pour un prix réduit, vous profitez alors d'une Smart TV qui a tout pour vous plaire à vous et toute votre famille.

Une image exceptionnelle dans un écran de 55 pouces avec la qualité signée Samsung

Dotée d'un écran assez grand de 55 pouces, cette TV LED Samsung vous offre une image de grande qualité. Elle bénéficie en effet de la résolution 4K UHD avec la technologie HDR et la technologie PurColor. Cette dernière lui octroie es couleurs très variées et encore plus nombreuses que sur les autres téléviseurs du même prix. L'image est ainsi pleine de détails et riche en contrastes.

Côté performances, elle a deux atouts principaux : sa puce très puissante ainsi que la technologie Motion Xcelerator. La TV est ainsi très fluide et vous permet par exemple de jouer à des jeux vidéo en toute immersion.

On félicite également la technologie Q-symphony pour un son presque 3D qui a tout du surround. Enfin, on apprécie sa compatibilité avec le WiFi, comme toutes les Smart TV, qui vous permet de regarder des milliers de films et de séries en un seul clic grâce à toutes les plateformes de streaming téléchargeables sur la TV.

Vous êtes intéressé par cette TV ? Rendez-vous vite chez Darty pour en profiter avec -10% de réduction.