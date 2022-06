Darty casse le prix d’une Smart TV LG OLED 55″ avec une remise de 300€

Pour les soldes d'été, Darty a décidé de proposer la smart TV LG OLED55C1 2021 avec une remise incroyable de 300€. Découvrez les détails de l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez Darty

Vous souhaitez profiter d'une grande TV de qualité dans votre salon, mais vous n'avez pas le budget pour investir dans une Smart TV coûteuse ? Pas de problème. Darty a pensé à vous et vous propose en ce moment la TV LG OLED55C1 2021 avec une remise exceptionnelle de 300€. La TV se retrouve ainsi à seulement 999€ au lieu de 1299€.

En prime, si vous commandez dès maintenant la Smart TV chez Darty, vous profitez également de la livraison gratuite. Aussi, si vous souscrivez une offre Bbox avec votre TV, vous pouvez bénéficier d'une remise supplémentaire de 70€ + 3 mois d'abonnement offerts à Darty Max. Mais attention, cette offre est valable uniquement jusqu'au 31 juillet prochain (inclus).

La Smart TV LG OLED55C1 : un processeur performant et un confort visuel extrême

Conçue par LG, cette Smart TV vous propose notamment un processeur α9 Gen4 AI 4K pour une qualité d'image incroyable et des scènes très détaillées. Elle est aussi équipée de Dolby Vision IQ et Atmos pour des réglages d'image et de son immersifs. Vous serez comme au cinéma avec cette TV dans votre salon.

La Smart TV offre un design élégant avec des bords fins et des noirs absolus. Elle propose des pixels auto-émissifs et sa dalle OLED est reconnue comme respectueuse de l'environnement. La technologie OLED est, en effet, composée de millions de pixels auto-émissifs qui consomment peu tout en vous délivrant une image d'une qualité exceptionnelle.

Avec cette Smart TV, vous profitez finalement de 3 intelligences artificielles. En premier lieu, elle vous donne accès à la technologie ThinQ qui permet de paramétrer sa TV très facilement. Aussi, elle vous permet de profiter de Google Assistant et d'Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Vous pouvez ainsi contrôler votre TV avec votre voix sans avoir besoin de votre télécommande.

Cette TV vous intéresse ? Rendez-vous vite chez Darty pour en profiter à prix cassé. Elle est en effet d'ores et déjà n°1 des ventes sur le site et les stocks pourraient s'épuiser très bientôt.