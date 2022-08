Darty casse le prix d’un TV Philips 58″ avec une réduction de -100€

On a trouvé une Smart TV Philips de 58 pouces à prix cassé chez Darty ! Découvrez dans cet article tous les détails sur ce téléviseur avec une réduction de -100€.

Découvrir l'offre chez Darty

Profitez de la rentrée scolaire pour vous équiper à prix mini ! En ce moment chez Darty, vous pouvez par exemple vous procurer une Smart TV LED Philips 58PUS8546 avec Android TV pour seulement 599,99€ au lieu de 699,99€.

Vous bénéficiez ainsi d'une réduction exceptionnelle de 100€ ! Mais ce n'est pas tout. Si vous souscrivez une offre Bbox avec l'achat de cette TV avant le 25 septembre prochain (inclus), vous pouvez profiter d'une remise supplémentaire de -150€ sur le téléviseur. La Smart TV Philips se retrouve ainsi in fine à seulement 449,99€ au lieu de 699,99€.

Une Smart TV Philips 58 pouces avec commande vocale et Android TV

La TV Philips 58PUS8546 est compatible avec le WiFi et équipé d'Android TV. Vous pouvez ainsi accéder à toutes vos applications de streaming préférées sur votre TV en un seul clic de votre télécommande. Et encore mieux : grâce à l'Assistant Google disponible via un bouton de votre télécommande, vous pouvez contrôler votre téléviseur par commande vocale.

Dotée d'un pied central pivotant, elle s'adapte à toutes les formes de salon et peut même être installée dans un angle. Ambilight sur 3 côtés, elle vous permet d'être immergé dans vos contenus et propose un éclairage confortable pour les yeux.

Grâce à son moteur Philips P5 Picture Engine, elle vous offre des images hautes en couleurs avec de la profondeur et des contrastes nets et précis. Elle est équipé des technologies HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos pour un son et une image de qualité.

Dernier bon point, et pas des moindres, elle propose la technologie DTS Play-Fi qui vous permet de connecter des enceintes à votre téléviseur dans n'importe quelle pièce de votre logement, que ce soit la cuisine, le salon, etc. Vous pouvez ainsi par exemple continuer de suivre vos contenus qu'importent vos activités.