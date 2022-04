Darty casse le prix de la Huawei GT2 avec 100€ de réduction exceptionnelle

Vous cherchez une montre connectée à prix mini ? Découvrez la Huawei GT2 46mm Classic avec une réduction exceptionnelle de 100€ chez Darty !

Découvrir l'offre chez Darty

Elle est en ce moment n°1 des ventes chez Darty et ce n'est pas pour rien : la montre Huawei GT2 46mm Classic est à prix cassé sur le site de l'enseigne ! En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez ainsi vous la procurer pour seulement 149,99€ au lieu de 249,99€.

Une réduction incroyable de 100€ à ne rater sous aucun prétexte pour tous ceux qui cherchent une montre connectée haut de gamme, mais ne souhaitent pas se ruiner.

Une autonomie longue durée et un coach sportif à votre poignet

Haut de gamme, la montre connectée Huawei GT2 46mm Classic est dotée d'un processeur Kirin A1 très performant accompagné d'une architecture novatrice dualcore pour une autonomie exceptionnelle. La montre connectée peut ainsi tenir jusqu'à 2 semaines et donc vous accompagner jour et nuit sans crainte.

Difficile de parler de cette montre connectée sans évoquer son design. Minimaliste, elle reprend les codes de l'horlogerie traditionnelle. C'est une montre moderne et intemporelle qui ira avec tous les styles.

Loin d'être une simple montre, la Huawei GT2 peut aussi vous servir de véritable coach sportif. Elle est équipée d'une puce GPS et d'un cardiofréquencemètre. Elle peut ainsi vous suivre très précisément dans toutes vos activités sportives en temps réel. Elle propose jusqu'à 15 modes d'activités professionnelles et 85 modes d'entraînement. Aucun sport n'a de secret pour cette montre connectée.

En prime, elle vous propose de nombreuses autres fonctionnalités afin de vous accompagner dans votre quotidien. Avec cette montre, vous profitez ainsi des appels Bluetooth, de vos notifications au poignet, d'un lecteur audio, du suivi du sommeil via TruSleep 2.0 et du suivi de votre état de stress via TruRelax. La Huawei GT2 est finalement un véritable assistant personnel dont vous ne pourrez plus vous passer.

En achetant cette montre connectée dès maintenant chez Darty, vous profitez également de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium.