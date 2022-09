Dans quel pays l’iPhone 14 est-il le plus cher ?

L’iPhone 14 a été dévoilé lors de la keynote d’Apple et beaucoup de pays ont vu son prix augmenter, mais où est-il le plus cher ? Traditionnellement, c’est au Brésil que les tarifs atteignent des sommets, mais en 2022, c’est la Turquie qui arrive en tête de ce triste classement.

Apple a dévoilé les nouveaux iPhone 14 lors de sa keynote du 7 septembre. Lors de la présentation, la firme de Cupertino a fièrement annoncé que les tarifs de ses produits restaient les mêmes que ceux des précédents. Une fierté qui ne concerne que les Etats-Unis…

En effet, dans de nombreux pays, les prix des iPhone 14 sont bien supérieurs à ceux de l’iPhone 13. C’est le cas en France. Une hausse due aux taxes et aussi à l’inflation. Mais où est-il le plus cher ? D’habitude, c’est au Brésil, mais cette année les choses changent. C’est en Turquie que le terminal atteint des sommets.

L’iPhone 14 est plus cher en Turquie que partout ailleurs

Le site Nukeni, qui référence les prix des iPhone partout dans le mode, a mis à jour son classement. Nous avons ici les tarifs officiels, ceux affichés sur le site du constructeur. Sans surprise, c’est aux Etats-Unis que le terminal est le moins onéreux. Si l’on prend le modèle le plus abordable, l’iPhone 14 128 Go, il est à 829 euros.

En France, le terminal est affiché à 1019 euros. Une belle augmentation déjà, mais raisonnable comparée à d’autres pays. Il est vendu 1458 euros au Brésil et en Turquie, il atteint les 1700 euros !

La Turquie est systématiquement en haut du classement, quel que soit le modèle. Prenons comme exemple l’iPhone le plus cher, le 14 Pro Max à 1 To. Vendu 1599 euros aux Etats-Unis, il est à 2 129 euros en France et à 2 975 euros au Brésil. Si vous l’achetez sur le site turc d’Apple, il vous en coûtera 3 137 euros. Il faut avoir les reins solides.

Si les téléphones coûtent si chers en Turquie, c’est à cause de la situation économique difficile dans le pays. L’inflation atteint des sommets (plus de 80%) et les taxes sont élevées. Après avoir suspendu les ventes de téléphones en 2021, Apple est revenu, mais en augmentant les prix de 25%. Pour toutes ces raisons, la Turquie prend la tête de ce triste classement.

