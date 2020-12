Cyberpunk 20777 : les joueurs remboursés s’étonnent de ne pas pouvoir garder le jeu

Cyberpunk 2077 continue de défrayer la chronique. Malgré la publication récente de plusieurs mises à jour censées améliorer les performances globales du titre, de nombreux joueurs tiennent toujours à se faire rembourser. Seulement, certains s'étonnent de voir le jeu disparaître de leur bibliothèque une fois le remboursement effectué. Ou comment vouloir le beurre et l'argent du beurre.

Disponible depuis le 12 décembre 2020, Cyberpunk 2077 a connu des débuts,disons agités, et c'est un doux euphémisme. Si les versions PC, Stadia et GeForce Now tiennent relativement la route, les moutures PS4 et Xbox One sont une catastrophe. Festival de bugs, qualité graphique nettement en-dessous de la version PC, du clipping à la pelle, des textures baveuses, une ville de Night City totalement vidée de ses habitants…

Vous l'aurez compris, on est loin de ce que promettait le titre de CD Projekt RED. Résultat, Sony a pris la décision radicale de supprimer le jeu du Playstation Store et de rembourser intégralement les joueurs qui en feront la demande. Même procédé chez Microsoft. Seulement, de nombreuses plaintes au sujet de ces remboursements se multiplient sur les réseaux sociaux.

Se faire rembourser et garder le jeu quand même…

En effet, les joueurs remboursés ont été surpris de voir qu'ils ne pouvaient plus accéder à Cyberpunk 2077 dans leur bibliothèque. En d'autres termes, ces utilisateurs espéraient avoir le beurre et l'argent du beurre. “Je viens de me faire rembourser Cyberpunk, mais maintenant vous le retirez de ma console ???? Je veux encore jouer au jeu ! Vous avez arnaqué le monde en autorisant la sortie et la vente d'un jeu sur votre console qui ne fonctionne pas et ne fonctionnera pendant des mois”, se plaint un internaute sur Twitter.

Il est vrai que Sony ne précise pas sur son site officiel que le jeu sera retiré de votre bibliothèque après que le remboursement ait été effectué. “Une fois que nous aurons vérifié que vous avez bien acheté Cyberpunk 2077 sur le Playstation Store, nous commencerons le processus de remboursement”, écrit le constructeur. Malgré tout, il paraît logique de ne plus avoir accès au jeu après le dédommagement.

Si certains joueurs s'étonnent donc la disparition du jeu après le remboursement, d'autres s'amusent du comportement de ces joueurs un peu trop exigeants. “C'est le genre de gars qui mangera tout son repas, puis dira qu'il n'a pas aimé et veut récupérer son argent”, résume parfaitement William Ryan sur Twitter.

Source : Gaming Bible