Cyberpunk 2077 : son lancement a mis à genoux Steam et GOG

Cyberpunk 2077 a finalement été lancé cette nuit et des millions de joueurs se sont rués sur le titre dès l’heure fatidique. Ce qui devait arriver arriva : l’afflux d’utilisateurs a fait planter les plateformes sur lesquelles il est disponible, à savoir Steam et GOG. Les problèmes ont depuis été réglés, mais ils témoignent de l’attente que génère le jeu de CD Project.

Cyberpunk met les plateformes de jeux sur PC à genoux. Le titre de CD Project a été lancé cette nuit et dès l’heure fatidique, les joueurs se sont rués sur leur ordinateur pour se connecter à Steam ou GOG Galaxy afin de lancer leur aventure. L’affluence fût si importante que les deux services ont connu des soucis techniques.

En effet, selon DownDetector, Steam a connu de gros soucis à une heure du matin, heure française de lancement de Cyberpunk. La plateforme a ainsi crashé plusieurs fois et il était un moment impossible de télécharger le jeu, le download se stoppant net à 60 Go. Sur GOG, le patch Day One a également connu des difficultés au téléchargement, tout comme la synchronisation du profil avec le Cloud.

Cependant, les choses sont rentrées dans l’ordre dans le cours de la nuit et il est désormais possible de jouer sereinement. Néanmoins, voir Cyberpunk « casser » Internet n’est pas étonnant, et certains chez CD Projekt Red, comme Fabian Mario Döhla, trouvent la situation amusante. Ce cas de figure rappelle celui qu’avait connu l’Epic Games Store en mai dernier. La plateforme avait offert GTA V aux joueurs, qui s’étaient rués sur le service au point de le rendre inaccessible.

Certaines versions consoles sont à éviter

Sur PC, Cyberpunk 2077 est disponible sur Steam et GOG, la plateforme de CD Projekt. Il est également disponible sur consoles, à savoir PS4 et Xbox One. S’ils sont jouables sur Xbox Series X et PS5, il faudra toutefois attendre l’année prochaine pour profiter du patch améliorant les graphismes du jeu.

Signalons aussi qu’il faudra être vigilant si vous comptez jouer à Cyberpunk sur consoles. En effet, nos confrères de Gamekult ont testé le jeu sur PS4 fat ainsi que sur la première Xbox One, et il est proposé dans un état catastrophique. Il en devient même injouable. Mieux vaut donc en profiter sur PS4 Pro ou Xbox One X.