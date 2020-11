Cyberpunk 2077 : Nvidia publie les configurations pour jouer en RTX On

Cyberpunk 2077 sera disponible en France dès le 10 décembre 2020. L'un des jeux les plus attendus de l'année profitera des dernières technologies graphiques à la mode sur PC. Nvidia vient justement de dévoiler les configurations recommandées pour pouvoir explorer Night City dans les meilleures et plus belles conditions.

Comme vous le savez peut-être, Cyberpunk 2077 sera disponible ce 10 décembre 2020, après un troisième report consécutif. Le titre des Polonais de CD Projekt RED s'annonce comme une véritable vitrine technologique. Logique donc de voir Nvidia s'associer avec les développeurs et de diffuser un nouveau trailer pour mettre en avant les performances des dernières GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 sur Cyberpunk 2077.

Via cet énième “Behind the scene” ou Derrière les coulisses si vous préférez, Nvidia dévoile l'impact du Ray Tracing sur la gestion du cycle jour/nuit et montre tout l'intérêt du DLSS, cette technologie qui offre un super échantillonnage des scènes, afin d'accroître la qualité visuelle globale. En résultent effectivement des éclairages bien plus naturels et réalistes, des ombres nettement plus réussies, le tout pour une immersion accrue dans la mégalopole Night City.

À lire également : Cyberpunk 2077 – histoire, gameplay, univers, l’ultime bande-annonce du jeu dévoile tout

Bien entendu, Nvidia et les développeurs de CD Projekt RED précisent qu'il faudra une configuration musclée pour profiter du titre avec ces deux technologies graphiques activées. L'entreprise américain vient donc de publier un récapitulatif des différentes configurations recommandées, selon vos aspirations : Jouer en 4K ou non, avec le Ray Tracing au minimum, en haut ou en ultra, etc.

Ainsi, une RTX 2060, un Intel Core i7-4790 ou un AMD Ryzen 3 3200G, et 16 Go de RAM suffiront à faire tourner le jeu en FullHD avec le Ray Tracing au minimum. Pour jouer au titre en 1440p et avec le Ray Tracing fixé sur “High”, il faudra se doter d'une RTX 3070, d'un Intel Core i7-6700 ou un AMD Ryzen 5 3600, et de 16 Go de RAM.

Enfin, si vous voulez arpentez Night City dans les meilleures conditions, c'est à dire avec le Ray Tracing en Ultra le tout en 2016p, vous devrez vous appuyer sur une configuration solide, composée d'une RTX 3080, d'un Intel Core i7-6700 ou d'un AMD Ryzen 5 3600, et de 16 Go de RAM. Vous l'aurez compris, Cyberpunk 2077 est plutôt gourmand et il faudra une configuration conséquente si vous comptez profiter des dernières technologies graphiques de Nvidia.

Source : Nvidia