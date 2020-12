Cyberpunk 2077 : comment résoudre le bug agaçant des sauvegardes corrompues

Un bug de Cyberpunk 2077 autour des sauvegardes touche les versions Stadia et PC du jeu. Dès qu'une sauvegarde pèse plus de 8 Mo, une erreur s'affiche et il est impossible de la charger. Un site explique comment résoudre le problème, qui serait en fait lié à un choix assumé par CD Projekt Red.

Vous rencontrez le problème de sauvegardes corrompues dans Cyberpunk 2077 ? Il y a heureusement des solutions. Le fond du problème, c'est la taille de votre partie. Si vous passez du temps à ramasser tout et n'importe quoi en permanence, et fabriquez des objets avec, à chaque fois que vous ferez un point de sauvegarde – que cela soit automatique ou manuel – chacun de ces points de sauvegarde génèrera un fichier de plus en plus gros. Avec le risque qu'un fichier finisse par dépasser 8 Mo.

Lorsque cela arrive, le jeu met beaucoup de temps à se charger puis une erreur s'affiche : “les données enregistrées sont endommagées et ne peuvent être chargées”. On souligne qu'il faut vraiment y aller très fort sur le ramassage d'objets en tous genres (artisanat) et la fabrication d'objets avec tout ce barda (craft) pour que le bug survienne. Mais lorsque cela arrive, votre seule option est de revenir à un point de sauvegarde antérieur. Et d'y aller vraiment doucement par la suite si vous voulez finir le jeu sans tout recommencer de 0.

Cyberpunk 2077 : 3 conseils pour éviter les corruptions de sauvegarde

On peut tout à fait, au passage, finir Cyberpunk 2077 sans le moindre artisanat/craft. Ce n'est en aucun cas indispensable. Au passage CD Projekt Red a reconnu le problème, et glissé que la limite de 8 Mo pourrait être relevée lors d'un futur patch. L'éditeur douche néanmoins les espoirs de ceux qui espéraient pouvoir re-rentrer dans une sauvegarde corrompue : “la limite de la taille des fichiers de sauvegarde sera peut être relevée dans l'un de nos futurs patches, mais les fichiers corrompus devraient le rester“. Nos confrères de Lifehacker donnent ainsi une série de conseils pour éviter de rencontrer le moindre problème dans Cyberpunk 2077.

Conseil numéro 1 : on vous le disait, votre principal ennemi est votre obsession. Le premier tip est donc de vous rappeler qu'il est inutile de tout ramasser pour fabriquer des objets en permanence. Quand bien même le monde ouvert de Cyberpunk 2077 et ses nombreuses possibilités vous invite à y aller sans modération. Soyez donc raisonnable, et ne passez pas votre temps à faire cela. Il y a aussi des missions annexes si vous avez besoin de vous occuper…

Conseil numéro 2 : Attention également au temps. Même si la plupart des joueurs n'aura pas besoin de garder un oeil sur le temps de jeu (le monde est vaste et on peut y jouer une centaine d'heures sans problème), si vous êtes de ceux qui passent leurs temps à ramasser des trucs et écumer les moindres recoins du monde ouvert, vous gaspillerez nécessairement beaucoup de temps. Or plus le temps passe, plus chaque point de sauvegarde grossit. D'une manière générale, finir Cyberpunk 2077 ne devrait pas vous prendre plus d'une centaine d'heures, et encore, on est dans la fourchette haute.

Conseil numéro 3 : Evitez également le bug qui provoque une duplication d'items. Certains l'exploitent pour gagner plus vite plus d'objets / d'argent. CD Projekt Red précise que les sauvegardes affectées par cette triche ont également tendance à se corrompre. Cela n'arrivera donc pas si vous jouez comme un vrai gentleman !

Source : LifeHacker