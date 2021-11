Cyber Monday : achetez la manette Xbox Series X moins cher sur Amazon

Le prix de la manette Xbox Series X est en baisse sur Amazon. Elle fait l'objet d'une réduction de 18% sur le site du géant de la vente en ligne. Vous pouvez l'acheter en ce moment à 48,99 € au lieu de 59,99 €, soit le meilleur prix du marché qui vous fait réaliser une économie de 11 €.

Il n'est toujours pas facile d'acheter une Xbox Series X en cette fin d'année. Mais si vous avez réussi à vous procurer la nouvelle console de Microsoft et que vous recherchez une manette supplémentaire, voici une belle offre pour l'acheter moins cher. Et même si vous ne disposez pas d'une Series X, cette manette reste entièrement compatible avec la Xbox One, les PC sous Windows 10/11 et même avec les smartphones Android et iPhone.

Vendue au prix conseillé de 60 € depuis son lancement, la manette Xbox Series X fait l'objet d'une réduction de 11 € sur Amazon. Vous pouvez donc l'acheter en ce moment à 48,99 €, ce qui correspond à une réduction de 18% dans le cadre du Cyber Monday qui clôture comme il se doit la folle semaine du Black Friday. L'offre est valable sur les coloris blanc et noir.

La manette Xbox Series X est parfaite pour jouer sur les consoles Xbox, mais aussi sur PC et mobile. S'appuyant sur la connectivité Bluetooth, elle procure un confort accru grâce à sa surface antidérapante sur les gâchettes et à l’arrière de la manette. Grâce à sa nouvelle croix multidirectionnelle, le joueur bénéficie également d'une prise en main plus ergonomique.

Enfin, les touches sont totalement personnalisables avec l'application Xbox Accessories​ et la manette dispose d'un port jack 3.5mm pour brancher les casques compatibles.