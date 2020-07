Crysis Remastered : le FPS débarque sur Nintendo Switch, découvrez les premiers extraits !

Crysis Remastered débarque ce jeudi 23 juillet sur Nintendo Switch. Comme à leur habitude, les journalistes de Digital Foundry ont procédé à une vidéo comparative, histoire de vérifier comment s’en sort la version Switch par rapport aux autres consoles et au PC. Verdict en vidéo !

Nous vous en parlions il y a quelque temps, le studio Crytek avait officialisé l’arrivée cet été de Crysis Remastered, une refonte du FPS devenu culte sorti en 2007. Treize ans après, Nomad équipé de son armure surpuissante revient donc décimer l’armée nord-coréenne et les aliens sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

En ce jeudi 23 juillet 2020, les possesseurs de la console hybride Nintendo peuvent d’ores et déjà acheter Crysis Remastered sur le Nintendo e-shop à 29,99€. Néanmoins, si vous voulez vous faire une idée du titre avant de passer à la caisse, le site Digital Foundry a publié une vidéo durant laquelle les journalistes comparent la version Switch aux autres versions du jeu. Une occasion parfaite pour découvrir les avantages et les inconvénients de cette mouture.

Jusqu’à 900p en mode TV, 720p en mode portable

Ainsi, cette édition Switch profite de « textures haute qualité », d’un éclairage dynamique optimisé et retravaillé, d’une amélioration de la profondeur de champ, d’environnements destructibles et de la possibilité de viser au gyroscope. Il faut noter que ce portage sur Switch a été confié aux équipes de Saber Interactive, studio qui s’était chargé de porter The Witcher 3 sur la console de Nintendo.

Concernant l’aspect technique, le titre s’affichera en 720p en mode TV et cette résolution pourra monter par moment en 900p. Une fois en mode portable, on perd logiquement en qualité d’image, avec un affichage qui oscille entre du 720p et du 540p. Question framerate, le jeu fait en sorte de maintenir les 30 images par seconde.

Pour ce qui est des versions PS4, Xbox One et PC de Crysis Remastered, Crytek a jugé de bon de décaler la sortie à une date indéterminée pour continuer à peaufiner le jeu. En effet, une première bande-annonce officielle du titre a fuité début juin. De nombreux joueurs se sont plaints de la qualité graphique de ce remastered. Face aux critiques, les développeurs ont préféré prendre un peu plus de temps pour améliorer leur jeu.

