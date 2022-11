Crosscall : les premiers smartphones “made in France” débarqueront dès 2024

Crosscall, le constructeur français spécialisé dans les smartphones ultra résistants, vient de confirmer le lancement de ses premiers appareils “made in France” en 2024. Tout comme Apple, la marque avait fait savoir sa volonté de rapatrier sa production de Chine vers l'Hexagone.

Si vous êtes suivez attentivement l'actualité Android, vous connaissez peut-être Crosscall. La marque française ne fait peut-être partie des grands noms bien connus du public comme Samsung, Xiaomi ou Nokia, mais au fil des années, elle a su se faire une place dans un marché bien spécifique : celui des smartphones ultra résistants et pensés pour une utilisation dans des environnements extrêmes.

En 2017, nous avions présenté dans nos colonnes le Crosscall Trekker X3, un appareil qui représentait parfaitement l'identité Crosscall, avec cette dalle protégée par une vitre Gorilla Glass 4, une certification IP67, un traitement anti-corrosion contre l'eau salée, et une coque renforcée. Depuis, le fabricant a persévéré dans cette voie en proposant des smartphones “étanches, durables et garantis jusqu'à 5 ans”.

Seulement, lors de pandémie de Covid-19, l'entreprise a constaté les limites de la production intégrale en Chine. “On a eu de gros problèmes d'approvisionnement et quand les usines ont rouvert, la qualité n'était plus au rendez-vous. Ce n'étaient pas les mêmes ouvriers qui travaillaient et on a refusé beaucoup de produits qui ne remplissaient pas nos standards de qualité. Cela nous a coûté 35 millions d'euros de chiffre d'affaires”, expliquait à l'époque Cyril Vidal, PDG de Crosscall.

Crosscall lancera ses premiers smartphones “made in France” en 2024

En février 2022, la marque a donc fait connaître sa volonté de rapatrier sa production en France. Or, nous venons d'apprendre que les premiers smartphones “made in France” de Crosscall débarqueront sur le marché dès le premier trimestre 2024. Comme le dévoilent nos confrères du Figaro, l'entreprise basée à Aix-en-Provence a tout d'abord fondé une unité de recherche et développement. Un investissement conséquent de l'ordre de 4 millions d'euros.

“L'électronique de nos smartphones est protégée par des coussinets qui amortissent les chocs, les coques sont réalisées avec des matériaux particulièrement résistants. La fabrication à la française est une promesse de longévité pour nos produits”, promet le dirigeant. Concernant l'assemblage, il sera réalisée par une entreprise partenaire située en Normandie. En revanche, Crosscall n'a pas encore atteint le 100 % français, puisque les différents composants, notamment les semi-conducteurs, viendront toujours de Chine.