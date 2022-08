Créer un compte Meta, l’astuce pour profiter de la VR sans profil Facebook

Jusqu'alors, il était nécessaire pour les possesseurs de casque de réalité virtuelle VR Quest de lier leur compte Facebook pour se connecter à leur appareil. Or et depuis ce 23 août 2022, les nouveaux utilisateurs peuvent se connecter à leur casque sans VR sans avoir besoin de compte Facebook. Il faudra toutefois créer un compte Meta.

Il y a quelques mois, Meta avait pris la décision de contraindre les possesseurs de casque VR Quest de lier à leur appareil leur compte Facebook pour en profiter. Une mesure très mal accueillie par la communauté et par les nouveaux clients qui ne souhaitent pas forcément créer un compte Facebook (s'ils n'en ont pas) pour découvrir les joies de la réalité virtuelle.

Il faut dire que Facebook a enchaîné les polémiques durant ces dernières années. Des rapports récents ont par exemple révélé que le réseau social collectait les données médicales sensibles des utilisateurs sur les sites des hôpitaux, tandis qu'en avril 2022, Facebook a bloqué le compte de nombreux d'utilisateurs sans raison apparente. Ces affaires ont sérieusement écorné l'image de marque de la plateforme, qui a d'ailleurs perdu 1 million d'utilisateurs.

Conscient de cet état de fait, Meta a annoncé en juillet 2022 dans un article de blog officiel l'arrivée imminente des comptes Meta et des profils Meta Horizon pour la VR. Le principe des comptes Meta est simple : permettre aux internautes de se connecter à leur casque VR sans avoir besoin de compte Facebook.

Le compte Meta, pour se débarrasser du compte Facebook

Une manière pour l'entreprise d'inciter les utilisateurs qui ne souhaitent pas s'inscrire sur Facebook de profiter tout de même des joies de la réalité virtuelle via les casques Oculus. “A partir d'août 2022, toute personne qui utilise des appareils VR Meta pour la 1re fois ou qui a déjà fusionné son compte Oculus et son compte Facebook devra créer un compte Meta afin de se connecter à ses appareils”, explique l'entreprise.

Meta ajoute : “Votre compte Meta n'est pas un profil comme sur un réseau social : il s'agit d'un espace centralisé qui vous permet de vous connecter à vos appareils VR et de visualiser et gérer vos applications achetées”.

Depuis ce 23 août 2022, il est donc possible de créer un compte Meta. Notez que la fonctionnalité est encore en cours de déploiement et qu'il faudra encore quelques jours pour qu'elle soit disponible pour tous. De fait et si vous achetez dans les semaines à venir un casque Meta Quest 2, vous serez invités à créer un compte Meta via votre adresse mail, ou ironie du sort, en utilisant votre compte Facebook ou Instagram.

Pour ceux qui ont déjà lié leur compte Facebook, il est désormais possible de supprimer le lien entre le compte FB et le compte utilisateur VR. Précisons enfin que les détenteurs d'un compte Oculus seulement devront créer un compte Meta d'ici le 1er janvier 2023.