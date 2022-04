Facebook bloque le compte de nombreux utilisateurs sans raison apparente

De nombreux utilisateurs autour du monde n’ont aujourd’hui plus accès à leur compte Facebook. En effet, le réseau social semble avoir réalisé une vague de blocages durant la nuit, suite à d’apparentes violations de ses CGU. Problème : la plupart des concernés n’ont rien à se reprocher.

Il n’est pas rare que Facebook bloque de lui-même certains comptes qui ne respectent pas ses conditions d’utilisation. Récemment, par exemple, tous les utilisateurs n’ayant toujours pas activé l’authentification à double facteur ont eu la mauvaise surprise de ne plus pouvoir se connecter. Toutefois, cette pratique est un brin plus problématique quand les utilisateurs en question n’ont commis aucune violation du règlement.

Ce matin, ils sont ainsi nombreux à se plaindre de ne plus avoir accès à leur compte. Lorsqu’ils essaient de se connecter, ils sont accueillis par un message qui les informe que leur compte a été désactivé suite à un manquement aux conditions d’utilisation. Seulement, les utilisateurs en question n’ont rien à se reprocher. Selon toute vraisemblance, leur compte a été supprimé sans raison.

Facebook procède à une vague de blocages sans explication

Pire encore, aucun de ces utilisateurs n’a été prévenu par le réseau social. Meta a tout de même déclaré être au courant du phénomène. « Nous sommes conscients que certains utilisateurs rencontrent des problèmes pour accéder à leurs comptes Facebook et nous nous efforçons de les résoudre aussi rapidement que possible », a expliqué sur Twitter Andy Stone, porte-parole de l’entreprise.

Depuis, le bug a été résolu, affirme Andy Stone. Les utilisateurs privés de leur compte ont normalement pu y regagner accès. Le groupe s’est bien tenu de préciser l’étendue du problème, ainsi que le nombre de personnes qui ont été privées du réseau social.

Ce bug arrive en revanche à un très mauvais moment pour Facebook. La semaine dernière, Meta a avoué avoir mis en avant de nombreuses fake news et articles dangereux par erreur pendant plus de 6 mois, suite à une erreur sans son onglet dédié à l’actualité. Ce dernier problème risque donc de ternir encore un peu plus son image auprès des utilisateurs.