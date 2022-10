CPF : le gouvernement lance France Connect+ pour empêcher les arnaques

Depuis ce 25 octobre 2022, le gouvernement impose l'utilisation de France Connect+ pour se connecter au Compte Personnel de Formation. Il s'agit d'une version plus sécurisée de France Connect, proposant une authentification renforcée via l'Identité numérique de la Poste.

Avec un montant de la fraude au CPF estimé à 43,2 millions d'euros en 2021 selon le Tracfin, le service de renseignement français chargé de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le gouvernement est déterminé à multiplier les mesures pour mettre fin aux arnaques sur le Compte Personnel de Formation.

En août 2022, le gouvernement a proposé une loi pur tuer le démarchage téléphonique frauduleux autour du CPF. Cette mesure s'articulait autour de deux principes phares : l'interdiction pure et simple des démarchages en lien avec le CPF, et une surveillance renforcée des fraudes via une collaboration accrue entre la Caisse des Dépôts, France Compétence et les services de l'Etat.

Et depuis ce 25 octobre 2022, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a annoncé la mise en place de France Connect+ pour sécuriser l'achat des formations sur la plateforme Mon compte formation. Mais en quoi consiste France Connect + ? Il s'agit d'une version renforcée de France Connect développée par le DINUM, la Direction interministérielle du Numérique.

Avec France Connect+, l'exécutif veut renforcer la sécurité des utilisateurs lors de l'accès à certaines démarches sensibles comme l'ouverture d'un compte bancaire, l'accès à un dossier médical, la réception de lettres recommandées électroniques ou dans le cas qui nous intéresse ici, la souscription à une formation sur Mon Compte Formation.

France Connect+, la solution pour lutter contre les fraudes au CPF

Pour ce faire, France Connect+ ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant une authentification à deux facteurs. Mais attention toutefois, il est impératif d'avoir créer au préalable votre Identité Numérique La Poste pour utiliser France Connect.

Cet outil permet d'accéder à plus de 1000 services en ligne via France Connect et La Poste avec un seul et unique identifiant sécurisé. Un système qui a le mérite d'être simple, rapide et sécurisé puisqu'il met fin au casse-tête des dizaines et dizaines de comptes et mots de passe différents à gérer. Pour ce faire, l'Identité Numérique repose sur la combinaison unique de votre identifiant, de votre application mobile et de votre code secret.

Par ailleurs, l'Identité Numérique La Poste offre une protection renforcée contre l'usurpation d'identité, puisqu'une notification est envoyée sur votre smartphone à chaque de connexion sur l'un des 1000 services compatibles. En cas de doute, il est possible de bloquer la connexion à distance. “Une fois votre identité numérique créée et activée, vous pourrez également l'utiliser pour réaliser plus de 1400 autres formalités en ligne”, explique le gouvernement sur son site officiel. Pour rappel, France Identité vient de débarquer en bêta ur iPhone. Ce service permet de stocker sa carte d'identité au format numérique sur son iPhone.