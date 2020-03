Utiliser Android Auto ou Apple CarPlay au volant serait pire que de répondre à un texto !

Selon une étude britannique d’une association de prévention routière, l’utilisation d’Android Auto ou Apple CarPlay fait beaucoup baisser l’attention et le temps de réaction. A tel point que l’association compare le danger à l’écriture de texto au volant et à la conduite en état d’ébriété.

Vous pensez qu’utiliser les meilleurs systèmes d’infotainment du marché Android Auto et Apple CarPlay est anodin ? Pour le savoir, une étude de l’association britannique de sécurité routière IAM RoadSmart s’est mis en quarantaine a mis une quarantaine de conducteurs dans un simulateur, la moitié avec Android Auto et l’autre avec CarPlay. La route était divisée en trois situation, dont le suivi d’un autre véhicule, trafic routier dense et erratique sur l’autoroute, et un circuit en huit. Tout cela avec plusieurs passages.

Plus dangereux que d’écrire un texto, conduire ivre ou stone…

Dans le premier test de contrôle, les conducteurs ont conduit sans système d’infotainment. Dans le second test, il leur était demandé de réaliser une liste d’actions, dont écouter de la musique, mettre la radio, enclencher la navigation, envoyer un texto et passer un appel en utilisant les commandes vocales. Dans le troisième et dernier test, on leur a demandé de faire la même chose sans la voix, avec l’écran tactile. Quatre critères étaient mesurés : capacité à maintenir la vitesse, trajectoire, attention des yeux et les résultats d’une auto-évaluation du conducteur.

En plus de cela, leur temps de réaction face à des dangers était constamment mesurée. Le résultat est assez inquiétant : lors de l’utilisation de l’écran tactile, les temps de réaction ont explosé entre 53 et 57 %. Par comparaison, conduire avec 0,08% d’alcool dans le sang n’engendre une augmentation du temps de réaction que de 12% et fumer un joint engendre une hausse du temps de réaction de 21%. Cela veut dire une distance de freinage multipliée par 4 ou 5 selon l’association.

Plus surprenant : l’interaction vocale est loin de supprimer le problème, puisque le temps de réaction augmente toujours entre 30 et 36% selon leurs résultats. Or, écrire un texto augmente déjà le temps de réaction de 35%. Et le temps de réaction n’est qu’une partie du problème puisque au-delà, l’utilisation de l’écran provoque des déviations de trajectoire d’un demi-mètre, par exemple.

On trouve beaucoup plus de données dans l’étude complète en source de cet article. Mais ses instigateurs concluent par un appel aux industriels et au régulateur « pour mieux tester de manière ouverte et approuver de tels systèmes et développer des standards constants qui aident vraiment à minimiser la distraction des conducteurs ».

Source : IAM RoadSmart