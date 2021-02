La pandémie de Covid-19 enterre les cybercafés qui se transforment en fermes de minage

La Covid-19 portent un coup dur aux cybercafés, déjà en berne depuis quelques années. Peu fréquentés, ceux-ci n'ont d'autres choix que de se tourner vers un autre modèle économique. Un établissement de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, s'est tourné vers le minage de cryptomonnaie, bien plus lucratif.

Les cybercafés sont une pierre angulaire de l'histoire du web et, pourtant, il y a de fortes chances que vous n'y ayez pas mis les pieds depuis des années. La démocratisation des offres Internet couplée au déploiement de la 4G ont mis à mal ces établissements autrefois très fréquentés. Forcément, la pandémie de Covid-19 n'a pas arrangé les choses et les mesures gouvernementales successives ont porté le coup fatal à de nombreuses structures qui avaient tenu le coup jusqu'ici.

Pourtant, tout n'est pas perdu pour les patrons de cybercafé. Si leur modèle économique est aujourd'hui obsolète dans de nombreux pays, d'autres options s'offrent désormais à eux. Star Computer, un établissement situé à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, a indiqué sur page Facebook se reconvertir en ferme de minage. Cette nouvelle activité serait, selon les dires des gérants, “plus lucrative”. Quand on sait qu'il possible de gagner 27 000 dollars par mois avec quelques Geforce RTX 3080, cette déclaration semble en effet tomber sous le sens.

Miner de la cryptomonnaie devient de plus en plus rentable

C'est d'ailleurs précisément sur ces cartes graphiques que s'est portée le choix du cybercafé vietnamien. Ce dernier a encouragé ses semblables à en faire de même, sous peine devoir fermer définitivement leurs portes. En effet, nul besoin de super-ordinateurs pour s'en mettre plein les poches. En ce moment, l’Ethereum est si haut que quelques PC portables suffisent pour générer des sommes considérables. De quoi donner des idées d'investissement à certains. D'autant que la cryptomonnaie n'est pas la seule à atteindre des sommets : le Bitcoin s'approche de son côté des 50 000 dollars.

Au fil des années, il est devenu de plus en plus rentable de miner de la cryptomonnaie. Au départ activité de niche, la démocratisation de ce moyen de paiement, ainsi que l'intérêt massif des grands investisseurs ont fait de ce modèle économique un moyen solide de se faire de l'argent. Toutefois, elle n'est pas sans conséquence pour l'environnement. Le minage consomme en effet plus d’électricité que l’Argentine à l'année, et l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur ne va pas améliorer les choses.

