4G : Orange affiche les meilleurs débits moyens, devant Bouygues, SFR et Free

Orange propose les meilleurs débits moyen 4G en mobilité. C'est en tout cas ce que révèle la dernière enquête du cabinet d'analyses Qosi, relative à la qualité de la connexion Internet en mobilité. Toutefois, les différences de débits restent importantes, notamment entre les utilisateurs résidant en ville ou en zone rurale.

Qosi, cabinet d'analyses spécialisé dans la mesure de la qualité Expérience et la qualité de service des réseaux télécoms, vient de publier sa dernière enquête. Elle porte sur la qualité de la connexion Internet en mobilité des quatre principaux opérateurs français. Sans surprise, Orange remporte la première place et affiche les meilleurs débits moyens. Ces résultats corroborent d'ailleurs avec ceux publiés par l'ARCEP en début décembre 2020.

À l'échelle nationale, Orange enregistre une moyenne de 53,9 Mbps. Bouygues Telecom et SFR sont au coude à coude, avec respectivement 34,8 et 33,2 Mbps. Quant à Free, l'opérateur mené par Xavier Niel ferme la marche avec 27,5 Mbps. Les écarts de performances entre les différents opérateurs sont moins importants dans les grandes agglomérations, les villes moyennes et les zones rurales.

Des écarts de performances selon la zone géographique

Ainsi, dans les grandes villes, les utilisateurs Orange profitent d'un débit moyen de 71 Mbps. Dans les moyennes agglomérations, ce débit passe à 55 Mbps, pour descendre à 33,7 Mbps en zone rurale. “Orange présente la plus forte disparité de débits entre les différentes strates de la population”, précise Qosi dans son enquête. Comme dit précédemment, les écarts sont moins importants chez Bouygues, SFR et Free :

de 49,3 Mbps à 20,8 Mbps pour Bouygues

de 49,1 Mbps à 22,8 Mbps pour SFR

de 28,2 Mbps à 26,2 Mbps pour Free

On notera cette quasi-homogénéité des performances chez Free, où le débit moyen reste sensiblement le même, que vous soyez à la campagne ou dans une grande ville. Venons-en ensuite aux débits montants (l'envoi de fichiers). Ici encore, Orange reste devant avec un débit ascendant moyen de 13,4 Mbps, suivi de Bouygues avec 11,6 Mbps, SFR avec 10,8 Mbps et Free avec 9 Mbps.

Les disparités entre les zones géographiques sont particulièrement fortes, le débit étant tout simplement divisé ou multiplié par deux selon si vous êtes en zone rurale ou en agglomération. Orange enregistre par exemple un débit de 17,3 Mbps dans les grandes métropoles, contre 8,6 Mbps en zone rurale. Du côté de la qualité des appels, les opérateurs sont à l'unisson, avec un taux de réussite supérieur à 92 %. Pour rappel, Orange a récemment refusé de partager son réseau 5G avec FreeMobile. Des différends stratégiques ont poussé l'opérateur à renoncer à son partenariat avec Free.

Source : Le Figaro