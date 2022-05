Corsair lance son premier laptop gaming, le Voyager a1600

Corsair lance son tout premier laptop gaming : le Voyager a1600. Il s’agit d’un ordinateur de jeu qui mise à la fois sur sa puissance et son design. Sa particularité est d’être doté d’une touch bar juste en dessous de l’écran.

Corsair est connue pour ses accessoires dédiés aux gamings, comme les claviers, les souris ou encore les casques. Après le rachat du constructeur Origin en 2019, la marque américaine se lance dans les laptops gamers. Le premier modèle présenté est le Voyager a1600, et il donne très envie.

Il s’agit d’un PC de jeu de 16 pouces qui veut séduire grâce à ses caractéristiques techniques, mais aussi son design. S’il n’est pas spécialement fin (2 cm) ni léger (plus de 2 kilos), il cherche tout de même à donner la sensation d’un design aérien qui n’est pas sans rappeler le Razer Blade.

Le Voyager a1600 en a sous le capot

Concernant les caractéristiques techniques, nous avons quelque chose de très prometteur. Le PC est équipé d’une dalle de 16 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 240 hz, d’un processeur Ryzen 7 6800HS ou Ryzen 9 6900HS, d’un GPU Radeon 6800M, de 64 Go de RAM au maximum et d’un SDD de 2 To. Une fiche technique qui laisse rêveur. Il est intéressant de noter que Corsair a fait le choix d’AMD ici, puisqu’aucune version Intel ou avec un GPU Nvidia ne sera proposée.

A lire aussi – Test Asus ROG Flow Z13 : à la fois PC et tablette, l’ultraportable gamer ultime ?

Mais la particularité du PC tient en réalité dans la Touch Bar. Il s’agit de touches de fonction qui vont de S1 à S10 posées sur un écran tactile qui court au dessus du clavier principal. Elles ne prennent donc pas la place de touches existantes et peuvent être customisées à fond selon l’envie de l’utilisateur. Elles sont compatibles avec le logiciel intégré Elgato Stream Deck, logiciel de Valve dédié aux streamers. Ces derniers pourront donc facilement gérer leur direct via ces boutons. Cerise sur le gâteau : cette barre est accessible même quand le PC est fermé. Pratique si un streamer branche un écran et des périphériques externes pour jouer : il aura toujours accès à ses raccourcis.

Le Voyager a1600 sera disponible à partir du mois de juin pour 2700 ou 3000 dollars selon les versions. Pas de prix en euros pour l’instant. Nous ne savons même pas si l’ordinateur sortira à cette date sur le vieux continent.