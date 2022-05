Acer présente son Swift 3, un ultrabook abordable avec un écran OLED

Acer a présenté un nouvel ordinateur portable très intéressant : le Swift 3. Il a la particularité d’être équipé d’un écran OLED pour un prix abordable. La marque a également annoncé un PC gamer avec un écran 3D sans lunettes ainsi que de nouveaux produits de sa gamme écolo Vero.

Chaque année, Acer présente ses nouveautés lors de sa conférence Next@Acer. En 2022, l’accent a été mis sur l’écologie ainsi que sur l’arrivée de l’OLED. La star de la conférence a été le Swift 3, qui veut proposer le meilleur à un prix juste.

Dans l’écurie Acer, le Swift 3 a toujours été l’ultra-portable abordable, celui qui cherche à proposer le meilleur rapport qualité/prix. Cette version 2022 garde ce cap, mais ne veut plus être dans l’ombre de ses grand frère, les Swift 5 et 7.

Acer mise sur l’OLED avec son Swift 3

L’Acer Swift 3 est un ultra-portable doté d’un écran OLED de 14 pouces (ratio 16 :9) d’une définition en 2,8K. L’écran dispose également d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avoir une dalle OLED apporte de nombreux avantages, comme un contraste plus élevé ainsi qu’une meilleure luminosité. La technologie s’installe peu à peu dans le monde du PC et le Swift 5 veut en faire partie. Elle n'est plus réservée qu'aux produits premium !

A l'intérieur, nous trouvons un processeur Intel Core de 12e génération et pour la connectique, deux ports USB Type-A, deux ports USB Type-C ainsi qu’un port HDMI. Nous restons sur un ultra-portable de milieu de gamme avec un châssis en aluminium et plastique qui ne mise ni sur sa finesse ni sur sa légèreté, mais sur son efficacité. Nous avons pu le prendre en mains et nous pouvons affirmer que le résultat se montre convaincant, surtout pour un produit à 1000 euros (prix de départ). Il arrivera sur les étals au mois de juillet.

Acer a également présenté d’autres produits, comme le Predator Helios 300 SpatialLabs Edition. Ce PC gamer reprend la technologie introduite sur la gamme Concept D : il est donc équipé d’une dalle 3D sans lunettes. Nous avions pu l’essayer, et le résultat est bluffant. L’écran est doté de capteurs qui suivent le regard pour proposer un effet 3D très réaliste. Nous sommes loin de la Nintendo 3DS !

Cet Helios 300 SE dispose donc d’une dalle de 15 pouces (4K, 60 Hz) qui permet d’avoir cet effet 3D. Acer indique que cette technologie est compatible avec plus de 50 jeux AAA pour l’instant. Plus encore, un logiciel intégré nommé Spatials Labs Go permet de donner un effet 3D sur tout contenu en 2D. Les usages sont donc infinis. Pour faire tourner tout ça, le constructeur inclus un Intel Core i9 de 12e génération dans son PC, 32 Go de RAM ainsi qu’une RTX 3080.

Il ne s’agit pas vraiment d’un PC « phare », mais bien d’une démonstration de ce qu’Acer sait faire et un aperçu de ce qui pourrait nous attendre sur des produits moins chers à l’avenir. Car oui, une telle technologie à un coût. Le Predator Helios 300 SE sera vendu à partir de septembre à un prix de 3300 euros minimum.

Vero, les ordinateurs écolos

Enfin, Acer a présenté les nouveaux produits de sa gamme Vero. Nous avons deux laptops de 14 et 15 pouces, tout d’abord : les Aspire Vero. Ils sont dotés d’un processeur Intel Core de 12e génération. Leur particularité est d’avoir un châssis composé de matériaux recyclés à 100%, fait avec du plastique récupéré dans les océans.

En plus de ces PC, Acer a présenté le all-in-one Veriton Vero, les écrans Vero de 23 et 27 pouces ainsi que des périphériques (souris, clavier, tapis de souris), eux aussi faits avec des matériaux recyclés.

Acer mise énormément sur l’écologie à l’avenir, et pas seulement avec les PC Vero. De plus en plus de ses produits sont réalisés en partie avec du matériel recyclé.