Coronavirus : Xiaomi invente un masque intelligent qui se connecte au smartphone

L’épidémie de coronavirus et la pollution urbaine semblent avoir inspiré Xiaomi. Le constructeur chinois qui, on l’oublie facilement, ne fabrique pas que des smartphones, a en effet breveté un masque bardé de capteurs qui se connecte au smartphone. En plus d’un filtre électronique, le masque est capable de vous dire, par exemple, quelle est la quantité de polluants absorbée par vos poumons.

Vous le savez peut-être : Xiaomi n’est pas qu’un excellent constructeur de smartphones. Le groupe chinois fabrique quantité d’autres équipements électroniques et accessoires grand public. Et le brevet de masque repéré par Gizmochina semble être exactement dans la même veine. Si vous avez déjà voyagé dans des pays d’Asie, vous savez la popularité des masques chirurgicaux. En particulier en ces temps d’épidémie de coronavirus.

Meilleur masque, vraie protection ?

Les chinois et ressortissants d’autres pays d’Asie les portent souvent presque en toutes situations, dès lors qu’ils se rendent dans des lieux passants ou dans les transports en commun. Nous une reviendrons pas sur les raisons de ce trait culturel qui a des explications historiques. Les études montrent que ces masques ne sont généralement pas très efficaces contre la pollution ainsi que les organismes pouvant se propager dans l’air comme les virus.

Ils évitent en réalité essentiellement les infections de germes qui se transmettent par les mains. Et limitent l’émission d’aérosols remplis de germes lorsque quelqu’un équipé d’un tel masque tousse. Or, malgré cette bien faible protection, ces masques sont en rupture de stock en Chine et ailleurs, les habitants faisant leur possible pour ne pas être infectés par le coronavirus.

Il y a quelques jours on vous disait que les firmes chinoises investissent des milliards de yuans dans des technologies permettant d’endiguer l’épidémie. Un brevet Xiaomi repéré dans la base américaine USPTO semble justement l’une des premières illustrations de ces efforts. Ce masque Xiaomi F95 contient un processeur qui centralise toutes les données d’une multitude de capteurs pour les transmettre à une application.

Il ne s’agit pas d’un masque chirurgical, mais d’un vrai masque avec filtration d’air électronique alimenté sur batteries. Le brevet révèle la présence d’accéléromètres et de gyroscopes permettant au masque de déterminer si l’utilisateur est en mouvement. Ainsi que d’autres capteurs intelligents qui permettent de savoir combien de temps l’utilisateur a porté le masque, quelle quantité de pollution il a effectivement absorbée.

Mais aussi la puissance et le nombre de respirations, entre autres données qui lui permettront en prime de détecter de potentiels problèmes médicaux. L’application pourrait également recommander des méthodes de respiration bonnes pour la santé. Pour l’instant, le masque n’en est qu’au stade de brevet, et on ne sait pas si Xiaomi prévoit d’accélérer un éventuel calendrier de sortie à cause du coronavirus ou non.

Source : GizmoChina