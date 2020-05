Bill Gates : une personne sur 8 accuse le fondateur de Microsoft d’être à l’origine du coronavirus

D’après une étude australienne, une personne sur huit pense que Bill Gates est lié à la création du coronavirus et que la 5G contribue à sa propagation. Les théories du complot ont la vie dure. Près de 40% des participants au sondage sont certains que le Covid-19 a été créé dans un laboratoire à Wuhan et 77% affirment que la pandémie en Chine est pire que les statistiques officielles dévoilées par Pékin.

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, les théories conspirationnistes trouvent un écho favorable partout dans le monde. Difficile de déboulonner ces considérations qui restent toujours aussi ancrées dans l’esprit des gens malgré les démentis de l’OMS et des autorités. D’après une étude australienne menée par le cabinet Essential Research, 20% des jeunes de 18 à 34 ans pensent que Bill Gates est impliqué dans la création et la propagation du Covid-19.

Ils sont également 1 sur 5 à répondre à l’affirmative quant à la question de savoir si la 5G est utilisée pour propager le virus. La proportion des personnes convaincues par la véracité de ces théories baisse avec l’âge. On passe ainsi à 13% pour les 35 à 54 ans et à seulement 4% et 8% pour les plus de 55 ans respectivement pour la 5G et les accusations portées à l’encontre de Bill Gates. Ce dernier anticipait depuis des années le risque d’une pandémie mondiale.

4 personnes sur 10 pensent que le Covid-19 a été créé dans un laboratoire à Wuhan

La sensibilité à ces théories diffère fortement en fonction du genre. L’étude révèle ainsi que les hommes y sont beaucoup plus réceptifs que les femmes. 15% des sondés de sexe masculin croient au complot 5G, contre 9% pour les femmes. Quant à la théorie Gates, l’écart est beaucoup plus faible : la répartition par sexe est de 14% et 13% respectivement pour les hommes et les femmes.

Tout sexe et tout âge confondus, le sondage a révélé qu’une personne sur 8 (12,5%) pense que la 5G est utilisée pour la propagation du nouveau coronavirus. Cela a conduit des ultras à détruire plusieurs antennes 5G en Europe et partout dans le monde ces dernières semaines. En ce qui concerne la théorie Bill Gates, environ une personne sur 8 (13%) pense également que le fondateur de Microsoft et de la fondation Bill & Melinda Gates a joué « un rôle dans la création et la propagation de COVID-19 ».

Enfin, près de 40% des répondants croient que le coronavirus a été créé dans un laboratoire à Wuhan. Pour 77% des sondés, la Chine aurait menti sur les chiffres réels de la pandémie dans le pays. Le nombre de contaminations et de morts seraient ainsi bien plus élevés que ceux annoncés par Pékin.

