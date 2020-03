Pornhub offre des abonnements Premium aux Italiens pour lutter contre le Coronavirus

Pour aider l’Italie à lutter contre le coronavirus et faire en sorte que les gens restent chez eux, Pornub a trouvé à sa manière une solution. Le site distribue des abonnements premium gratuits aux citoyens italiens.

Alors que l’OMS vient de déclarer une pandémie à propos du Coronavirus, l’Italie connait de plus en plus de décès (12 462 cas recensés, dont 827 morts). Le pays a donc décidé d’instaurer la fermeture aux magasins, à l’exception des boutiques d’alimentation et des pharmacies. Des gymnases, des musées, des discothèques et différents lieux sont également fermés. Apple a décidé de son côté de fermer l’ensemble de ses Apple Store pour une durée indéterminée. Toute l’Italie se retrouve en quarantaine jusqu’au 3 avril prochain.

Pour faire en sorte que les gens restent bien chez eux, mais aussi pour subventionner une partie des soins, Pornhub a donc décidé d’aider l’Italie dans sa lutte contre le coronavirus de deux façons. La première, c’est d’offrir gratuitement aux Italiens un accès à un compte Premium. Les utilisateurs peuvent ainsi demander au site un abonnement Premium sans avoir à débourser le moindre centime tout au long du mois de mars. La seconde manière consiste à donner aux hôpitaux locaux un pourcentage généré par les revenus de Modelhub, une filiale qui permet aux créateurs de vendre du contenu.

De quoi aider les citoyens italiens à rester chez eux ? Peut-être… Rappelons que, pour imposer sa quarantaine, l’Italie a pris des mesures que d’aucuns peuvent juger drastiques. Celles et ceux qui tentent de sortir sans raison valable encourent jusqu’à 3 mois d'emprisonnement et 2500 € d’amende. Les personnes infectées par le Coronavirus et qui brisent sciemment la quarantaine peuvent être accusées de meurtre si elles entrent en contact avec une autre personne et que celle-ci décède des suites du virus.

