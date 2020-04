Le confinement remplacé par une application bluetooth, benchmark du Galaxy Note 20, le Mi Band 5 arrive, le récap

Pour lutter contre le coronavirus en Europe, des experts proposent de remplacer le confinement par une application bluetooth. En parallèle, un premier benchmark du Galaxy Note 20+ est apparu sur Geekbench et Xiaomi s’apprête à dévoiler le Mi Band 5.

Confinés chez vous, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien.

Coronavirus en Europe : 130 experts proposent de remplacer le confinement par une application bluetooth

Pour endiguer la propagation du Covid-19 en Europe sans sacrifier l’économie, un groupe pan-européen d’experts lance l’organisation Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT). Cette initiative vise à remplacer les mesures de confinement par une application qui détecte dès que vous vous approchez d’une autre personne équipée de la même application, via bluetooth. Concrètement, l’application permettrait de placer rapidement en quarantaine les personnes ayant été en contact avec des individus contagieux.

Galaxy Note 20+ : ce premier benchmark dévoile ses performances sur Geekbench

Le benchmark d’un smartphone au nom de code SM-N986U a été mis en ligne sur Geekbench. D’après le nom de code utilisé, il s’agit visiblement du futur Galaxy Note 20+ 5G. Sans surprise, le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm (il s’agit donc d’une unité destinée au marché américain) épaulé par 8 Go de mémoire vive. Côté performances, il est au coude à coude avec le Galaxy S20 Ultra.

Mi Band 5 : Xiaomi dévoilerait son nouveau bracelet connecté ce vendredi 3 avril 2020

Xiaomi devrait présenter le Mi Band 5 dès ce vendredi 3 avril 2020. D’après les premiers informations disponibles, le bracelet est équipé d’écran OLED 1.2″ légèrement plus grand que le Mi Band 4 et de la fonctionnalité NFC qui autorise notamment le paiement sans contact.

