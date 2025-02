Conduite autonome : voici comment ce constructeur chinois veut battre Tesla sur son propre terrain

Tesla facture son système de conduite autonome plusieurs milliers d’euros, mais son plus grand rival chinois vient de frapper un grand coup. Le constructeur équipe désormais ses voitures d’une technologie similaire, et ce, sans aucun surcoût. Un bouleversement qui pourrait forcer la marque à revoir sa stratégie.

La voiture électrique est en pleine révolution, et la conduite intelligente devient un critère de choix de plus en plus important. Jusqu’à présent, ces technologies étaient réservées aux modèles haut de gamme, avec Tesla en tête. Son système FSD (Full Self-Driving), dans sa version 13.2 actuellement, est proposé à 99 dollars (92 euros) par mois, ou en achat unique pour 8 000 dollars (7 400 euros). Mais un acteur majeur vient de changer la donne : BYD, le leader mondial des véhicules électriques, rend son système de conduite assistée entièrement gratuit.

Depuis le 10 février 2025, BYD équipe la plupart de ses modèles, y compris les plus abordables comme la Seagull à 9 200 euros, d’un système avancé baptisé « God’s Eye » (L'œil de Dieu). Cette technologie, similaire à celle de Tesla, utilise des caméras, des radars et même des LiDAR sur certaines versions pour améliorer l’aide à la conduite. Contrairement aux autres constructeurs, la marque chinoise ne facture pas ce service.

BYD intègre un système de conduite autonome gratuit sur des voitures proposées à partir 9 200 euros

Avec cette annonce, BYD impose une pression inédite sur Tesla. Jusqu’ici, les aides à la conduite avancées étaient un service payant, permettant aux constructeurs d’augmenter leurs marges. Mais en rendant cette technologie gratuite, la marque change totalement la dynamique. L’entreprise montre qu’il est possible d’intégrer ces fonctionnalités sans surcoût, ce qui pourrait pousser d’autres fabricants à revoir leur modèle économique. Les analystes parlent déjà d’une potentielle guerre des prix.

Les conséquences ne se sont pas fait attendre : les actions de certains concurrents chinois, comme XPeng et Geely, ont chuté après l’annonce de BYD, tandis que celles du constructeur ont grimpé de 4,5 %. Tesla, de son côté, pourrait être contraint de revoir sa stratégie, notamment en Chine où il tente d’obtenir l’autorisation de lancer son FSD. Avec plus de 4,2 millions de voitures vendues en 2024, le géant chinois continue son ascension et commence à prouver que la voiture électrique accessible et intelligente n’est plus un rêve, mais une réalité.