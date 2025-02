Voici la Volkswagen électrique à moins de 20 000 € qui veut révolutionner le marché des VE

Les voitures électriques restent souvent trop chères pour une large partie du public. Mais plusieurs constructeurs travaillent sur des modèles à prix réduit pour démocratiser cette technologie. Volkswagen a récemment dévoilé un projet ambitieux qui pourrait bien changer la donne.

L’électrification du marché automobile s’accélère, mais le prix des véhicules électriques reste un frein majeur pour de nombreuses personnes. C’est pourquoi plusieurs marques tentent de relever ce défi en proposant des modèles plus accessibles. Tesla promet une voiture à prix réduit pour 2025, et Renault prépare une version électrique de la Twingo sous la barre des 20 000 €. Face à cette concurrence croissante, Volkswagen prépare lui aussi une réponse.

Lors d’une réunion interne à Wolfsburg, Volkswagen a présenté un premier aperçu de son futur modèle électrique d’entrée de gamme. Ce véhicule, annoncé à 20 000 € depuis l’an dernier, viendra compléter une nouvelle gamme de voitures électriques abordables. Son design a été montré aux employés, et une présentation officielle est attendue en mars. Sa commercialisation, quant à elle, est prévue pour 2027.

Volkswagen mise sur un modèle à 20 000 € pour accélérer son virage électrique

Ce futur véhicule rejoindra l’ID.2all, un autre modèle électrique que Volkswagen prévoit de lancer en 2026 pour moins de 25 000 €. Les deux modèles seront développés sur une évolution de la plateforme MEB, qui est utilisée pour les véhicules électriques de la marque. En proposant ces options, elle cherche à attirer un public plus large, allant des acheteurs à la recherche du prix le plus bas à ceux prêts à investir un peu plus pour une meilleure autonomie et des équipements supplémentaires.

Ce projet fait partie du plan stratégique “Accelerate, Attack, Achieve“, qui vise à renforcer la position de Volkswagen dans le marché des véhicules électriques. D’ici 2027, la marque prévoit de lancer neuf nouveaux modèles et d’investir massivement dans son usine de Wolfsburg, qui accueillera la production des futurs Golf et T-Roc électriques. Avec plus de 1,35 million de modèles ID. vendus depuis 2019, le constructeur allemand veut désormais franchir une nouvelle étape en rendant ses voitures électriques encore plus accessibles.