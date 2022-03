Compatible PS5, le prix du SSD NVMe 1To Seagate FireCuda 530 est en chute libre

Amazon propose un bon plan pour les personnes à la recherche d'un SSD NVMe performant capable d'être utilisé sur la PS5. Le Seagate FireCuda 530 d'une capacité de 1 To est en promotion sur le site du e-commerçant. Aussi bien dans sa version équipée d'un dissipateur thermique que dans celle qui en est dépourvue.

Vous avez réussi à acheter la PS5 et vous souhaitez à présent faire un upgrade de son SSD ? Le bon plan proposé par Amazon tombe à pic. En ce moment et pour une période indéterminée, il est possible de s'équiper du très performant SSD NVMe FireCuda 530 du constructeur Seagate. Ce dernier est proposé dans sa variante 1 To avec ou sans dissipateur thermique aux prix respectifs de 181,99 € au lieu de 295 € et 165,99 € au lieu de 265 €.

Un petit écart de prix entre les deux modèles, justifié par la présence du dissipateur thermique. Pour en venir à ses performances, le FirCuda 530 est l'un des meilleurs SSD pour la PS5. Ce dernier est le premier SSD NVMe officiellement certifié compatible avec la PS5. Il offre une vitesse de lecture pouvant atteindre les 7300 Mo/s. Ce qui est donc largement au dessus donc des prérequis de 5500 Mo/s que Sony préconise. Ce SSD s'apprête également pour les ordinateurs portables dédiés (ou pas) au gaming.

Pour un meilleur refroidissement, nous vous recommandons de préférer le modèle équipé d'un dissipateur thermique. C'est la version 1 To qui fait l'objet de ce bon plan Amazon. Comme souvent, à ce tarif avantageux, les pièces en stock risquent de s'écouler très rapidement. Il est donc recommandé de ne pas trop attendre si vous êtes intéressé par cette offre. D'autres capacités sont également proposées à prix réduit. Vous pouvez les consulter et y accéder directement sur la page de la promotion.