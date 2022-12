Comment transformer les Tesla Model S et X en vrai PC gamer pour jouer sur la TV de son salon

Grâce à l'application Steam native des nouvelles Tesla, il est possible de lancer un jeu de son catalogue depuis sa voiture, puis d'en profiter sur sa TV branchée à un boitier multimédia compatible avec l'application Steam Link. Inutile, donc indispensable.

La plateforme de jeu vidéo Steam est disponible sur les dernières versions de Model S et Model X, qui sont équipées d'un nouveau système d'infodivertissement plus performant, Tesla évoquant même une puissance similaire à celle des consoles de dernière génération et de certains ordinateurs orientés gaming.

Avec de tels composants, ces Tesla peuvent proposer une bonne expérience de jeu sur le grand écran embarqué de ses véhicules. Et avec un peu d'imagination, il est même possible de transformer sa voiture en véritable ordinateur gaming et s'en servir pour jouer sur un autre écran, comme le téléviseur de son salon.

Streamer ses jeux Steam depuis sa Tesla vers sa TV

C'est l'expérience partagée par un internaute sur Reddit. Celui-ci a pu jouer à Cyberpunk 2077 confortablement installé sur son canapé, alors que le jeu tournait sur sa Tesla. Pour ce faire, il a utilisé l'application Steam pour Tesla (encore en bêta), qu'il a connecté à un boitier Apple TV par le biais de l'app Steam Link.

Pour que la manipulation fonctionne, il faut bien entendu que la Tesla et l'Apple TV (ou tout autre support disposant de l'app Steam Link) soient connectées au même réseau WiFi. La voiture ne peut donc pas être trop éloignée du domicile. Il suffit ensuite de connecter une manette de jeu à l'appareil pour profiter sur son téléviseur de son catalogue Steam au complet, le jeu est diffusé sur l'écran de son choix à partir de la Tesla.

Configurer un tel setup de jeu est évidemment loin d'être optimal, mais cela reste intéressant de savoir qu'il est possible de le faire, et que ce n'est en plus pas très compliqué à mettre en place. Cette solution peut dépanner en cas de force majeure, mais n'est pas viable à long terme et va surtout être utilisée pour s'amuser quelques minutes, le temps de constater que cette méthode marche bien. Nul doute que les possesseurs d'une Tesla Model S ou X ont les moyens d'investir dans un PC gaming traditionnel pour jouer dans de bonnes conditions.

