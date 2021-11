Comment supprimer définitivement son compte TikTok ?

Vous voulez supprimer définitivement votre compte TikTok ? C'est facile… Dans ce tuto rapide, nous allons vous montrer comment procéder. Mais avant d'enclencher le processus, sachez que cette action devient irréversible au bout de 30 jours.

En quelques années seulement, TikTok a pris une place de choix autour de la table des réseaux sociaux les plus populaires. Et ce n'était pas gagné d'avance vu l'environnement très concurrentiel de ce marché. TikTok a récemment franchi la barre du milliard d'utilisateurs actifs dans le monde.

Ce chiffre continue de monter à grands pas sachant que la plateforme a fait plus de 600 millions de téléchargements en 2020. Si vous vous retrouvez piégé dans le scrolling sans fin des vidéos sur TikTok et que la décision la plus radicale s'impose comme la seule issue de secours, il est tout à fait possible de supprimer votre compte.

TikTok : comment supprimer votre compte définitivement ?

Avant de vous montrer comment supprimer votre compte TikTok, quelques détails importants sont à préciser. Votre compte n'est pas immédiatement supprimé, mais sera désactivé dans un premier temps. Il se comporte toutefois comme s'il avait été supprimé.

En d'autres termes, aucun de vos abonnés ou autres utilisateurs ne pourra accéder à votre profil, encore moins à vos vidéos. Votre page devient donc inexistante. Vous avez alors 30 jours de sursis pour revenir sur votre décision.

Il suffira de vous connecter à nouveau, comme si de rien n'était. Mais passé le délai d'un mois, TikTok efface définitivement votre compte. Impossible de revenir en arrière. Après cette mise au point, voyons voir comment procéder pour supprimer le compte.

Ouvrez TikTok sur votre smartphone

Allez dans le menu Profil en bas, à l'extrême droite

en bas, à l'extrême droite Appuyez sur l'icône à trois traits en haut, à droite

Allez dans Gérer le compte > Supprimer le compte.

TikTok vous recommande dans un premier temps de télécharger vos données. En effet, toutes les vidéos et contenus postés sur votre compte seront perdus. Si vous souhaitez les consulter à l'avenir, il faudra télécharger une copie de vos données.

Pour poursuivre la suppression, sélectionnez la case à cocher plus bas et appuyez sur le bouton Continuer

Vient alors l'étape fatidique. Après avoir pris connaissance de ce que vous risquez en supprimant le compte, appuyez sur le bouton Continuer en bas, puis confirmez.

Enfin, sachez que certaines informations vous concernant pourront continuer à exister sur TikTok. Par exemple, les messages échangés avec d'autres utilisateurs seront toujours visibles dans leur fil de discussion.