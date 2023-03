TikTok : la BBC veut bannir l’application des téléphones pro

Après la Commission européenne, c'est au tour de la BBC de prendre des mesures contre TikTok. Le géant de l'audiovisuel britannique encourage ses employés à ne pas installer l'application sur leur téléphone professionnel, sans en cas de nécessité absolue (pour le travail notamment).

Décidément, TikTok n'est pas en odeur de sainteté ces derniers temps. Tandis que la menace d'un bannissement ne cesse de grandir aux Etats-Unis, c'est au tour de la BBC, figure incontournable de l'audiovisuel britannique, de prendre des mesures contre le réseau social chinois.

Comme le rapportent nos confrères du Monde, la direction de la chaîne a envoyé un mail à tous ses employés, dans lequel elle les invite à ne pas “installer TikTok sur un appareil d'entreprise BBC, sauf raison professionnelle justifiée”.

La BBC prend à son tour des mesures contre TikTok

La BBC insiste bien sur ce dernier point, précisant qu'il est impératif de “supprimer TikTok” si les employés n'en ont pas besoin dans le cadre de leur travail. Cette injonction de la BCC intervient alors que le gouvernement britannique a interdit la semaine dernière TikTok sur les appareils de ses représentants.

Rappelons également que la Commission européenne a pris des mesures similaires, en bannissant l'application sur leurs smartphones de ses membres. En France, le Sénat vient tout juste d'ouvrir une enquête sur l'algorithme de TikTok. Les craintes concernant d'éventuelles pratiques d'espionnage sur l'appli sont toujours au centre des préoccupations.

“La BBC prend très au sérieux la sécurité de ses systèmes, de ses données et de son personnel. Nous examinons constamment les activités sur les plate-formes tierces – y compris TikTok- et nous continuerons à le faire. Nous tenons également à préciser que l'utilisation de TikTok sur les appareils de la BBC est toujours autorisée à des fins éditoriales et de marketing”, écrit le groupe.

L'étau se renferme progressivement sur TikTok

En novembre dernier, l'application a creusé un peu plus sa tombe en confirmant que des données personnelles étaient envoyées à ses employés en Chine. Pire encore, TikTok avoue un mois plus tard que certains salariés ont utilisé illégalement des données pour traquer des journalistes américains.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, les gouvernements néerlandais, norvégiens, américains, britanniques et canadiens ont pris la décision de bannir TikTok de leurs appareils professionnels. En attendant, l'application continue de nier tout contrôle ou droit de regard du gouvernement chinois sur les données de ses utilisateurs.