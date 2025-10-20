Comment regarder en direct le passage des comètes Lemmon et SWAN près de la Terre

Un phénomène aussi rare que fascinant s’apprête à se produire ce soir : deux comètes, baptisées Lemmon et SWAN, seront visibles dans notre ciel en même temps. Voici comment suivre cet événement en direct sur YouTube grâce au Virtual Telescope Project.

Entre astrophotographie et clichés pris depuis l’espace par des astronomes en mission, l’Univers ne cesse de nous offrir des spectacles à couper le souffle. Surtout, les dispositifs reposant sur des technologies de plus en plus avancées nous permettent de regarder ces phénomènes rares et fascinants en direct.

Si le Virtual Telescope Project nous a déjà permis de suivre en direct un astéroïde de la taille d’un avion de ligne qui fonçait sur notre planète dans la nuit du 2 septembre dernier, il nous offre ce soir la possibilité d’observer en temps réel le passage au plus proche de la Terre de deux comètes.

Regardez en direct les comètes Lemmon et SWAN frôler la Terre

L’une d’entre elles est la comète C/2025 A6, aussi connue sous l’appellation Lemmon. Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque celle-ci a déjà fait parler d’elle le 2 octobre dernier. Un photographe basé en Virginie, Brennan Gilmore, a réussi à capturer un moment d’une immense rareté : sous l’effet du vent solaire, une partie de sa queue a été arrachée, alors qu’elle traversait la constellation du Petit Lion.

La comète Lemmon a été découverte en janvier dernier et sa luminosité n’a cessé d’augmenter depuis, la rendant visible aux jumelles ou avec un petit télescope. La seconde comète, C/2025 R2, autrement baptisée SWAN, a été détectée en septembre dernier par l’instrument éponyme (SWAN) de l’observatoire solaire et héliosphérique (SOHO).

Si la comète Lemmon passera à environ 90 millions de kilomètres de nous, la comète SWAN passera quant à elle encore plus près de la Terre : 39 millions de kilomètres. Toutes deux devraient atteindre leur brillance maximale entre le 20 et le 21 octobre 2025.

Vous pourrez suivre ce rare spectacle de la rencontre entre deux comètes ce soir (le 20 octobre) en direct sur la chaîne YouTube du Virtual Telescope Project grâce à l’astronome Gianluca Masi. La retransmission commencera à 19 h 30 (heure française).