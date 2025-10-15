Cette photo rare révèle le moment où le Soleil déchire la queue d’une comète sous nos yeux

Une nouvelle image fascinante venue de l’espace montre un phénomène rare : la comète Lemmon a perdu une partie de sa queue sous l’effet du vent solaire. Ce spectacle naturel pourrait marquer l’un des plus beaux moments d’astronomie de cette fin d’année.

L’espace continue de nous offrir des images à couper le souffle. Ces derniers mois, les astronomes et photographes du ciel ont partagé des clichés spectaculaires, comme celui pris depuis la Station spatiale internationale par l’astronaute Don Pettit, ou encore la photo de la comète interstellaire 3I/ATLAS, vieille de plus de 7 milliards d’années. Ces scènes rappellent à quel point l’Univers est vivant et changeant. Et un nouveau, cette fois capturé depuis la Terre, vient à son tour émerveiller les passionnés d’astronomie.

Le photographe Brennan Gilmore, basé en Virginie, a réussi à immortaliser un moment rarissime : le vent solaire a littéralement arraché une partie de la queue de la comète C/2025 A6 (Lemmon). Ce phénomène s’est produit le 2 octobre, alors que l’objet traversait la constellation du Petit Lion. Sur le cliché, on distingue la lumière verte du noyau et une longue traînée de poussière, dont une portion semble s’être détachée. Ce type d’événement, appelé déconnexion, survient lorsque le flux de particules émises par le Soleil devient si fort qu’il rompt temporairement la queue d’une comète.

La comète Lemmon se rapproche de la Terre et pourrait devenir visible à l’œil nu

Selon le Comet Observation Database, géré par l’observatoire de Crni Vrh en Slovénie, la luminosité de la comète Lemmon atteint désormais une magnitude d’environ +5,1. Cela la rend presque visible sans télescope depuis un lieu sombre, loin des lumières urbaines. Si sa trajectoire se maintient, elle passera au plus près de la Terre le 21 octobre, avant de s’approcher du Soleil le 8 novembre, moment où sa brillance pourrait encore augmenter. Les astro-photographes espèrent alors assister à un nouveau sursaut d’activité.

Pour capturer cet instant, Brennan Gilmore a utilisé un télescope Takahashi Epsilon 130D associé à une caméra ZWO, produisant une séquence d’une heure montrant la déformation de la queue. Ces images spectaculaires témoignent de la fragilité des comètes face au vent solaire. Si le ciel reste dégagé, il sera possible d’observer Lemmon à l’œil nu dans la seconde moitié d’octobre, peu avant l’aube, en direction du nord-est. Ce rendez-vous céleste s’annonce comme l’un des plus beaux spectacles d’automne pour les amoureux des étoiles.