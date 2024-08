Comment éviter que votre smartphone surchauffe pendant la canicule

Avec les beaux jours, nos appareils fétiches souffrent de la chaleur et des rayons du soleil. Leur fonctionnement en est perturbé et même ininterrompu dans le pire des cas. Est-ce vraiment une fatalité ? N’existe-t-il pas des astuces pour protéger nos smartphones ? Phonandroid dresse un tableau des bonnes pratiques à adopter.

Pourquoi mon téléphone surchauffe ?

Nous demandons des téléphones de plus en plus perfectionnés, c’est-à-dire plus puissant et avec plus de fonctionnalités ou de précision, mais nous recherchons également des appareils plus compacts et légers. Les écrans plus grands nécessitent des batteries plus grandes. C’est un vrai casse-tête pour les ingénieurs. Pour ajouter à cette équation complexe, la plupart des smartphones sont aujourd’hui certifiés (IP54, 67…). En d’autres termes, ils consomment plus d’énergie, donc dégagent plus de chaleur, mais la dissipent plus difficilement, car ils sont plus étanches.

Quelle température maximale nos smartphones encaissent-ils ?

La réponse n’est pas simple. Par exemple, Apple rappelle que ses « appareils iOS et iPadOS sont conçus pour être utilisés dans les lieux où la température ambiante est comprise entre 0 et 35 °C ». En dessous et surtout au-delà, vous risquez de détériorer des composants. Les smartphones Android tournent autour des mêmes seuils. Oppo teste ses téléphones dans des fours à 85 degrés pendant 500 heures par exemple. En général, les smartphones supportent des températures beaucoup plus élevées que 35 degrés lors de leurs batteries de tests. Cependant, cette chaleur extrême occasionne des effets irrémédiables à court et long terme.

Les effets de la chaleur sur votre smartphone

Dans son information de sécurité, Samsung préconise de ne pas soumettre « l’appareil à des températures extrêmes, car cela peut l’endommager ou réduire la capacité de chargement et la durée de vie de l’appareil et de la batterie ». En effet, les accumulateurs lithium-ion, polymère ne sont ni plus ni moins que des mini centrales électriques. Elles produisent de l’électricité par des réactions chimiques. Lorsque la température augmente, le processus réactif s’intensifie, c’est-à-dire que les batteries se déchargent plus rapidement.

Les constructeurs recommandent de garder une batterie entre 20 et 80% de charge. Naturellement, une batterie s’autodécharge. Et, en dessous de 20%, elle s’usera prématurément. En clair, elle tiendra de moins en moins bien la charge. Avec une chaleur élevée, un accumulateur se videra beaucoup plus rapidement et risque donc mécaniquement de passer sa jauge en dessous des fameux 20%. A la faible autonomie d’ajoutera donc l’augmentation des cycles de charge, causant à long terme la mort prématurée de la batterie.

L’écran est le second composant le plus fragile d’un smartphone avec la chaleur et le soleil. Éteinte ou en veille, sa dalle est noire et absorbe donc un maximum de rayon lumineux. Un écran est constitué d’une couche en verre qui dissipe très mal la chaleur, en dessous c’est une concentration extrême de composants électroniques. Ces composants contiennent bien entendu du métal, qui va se dilater avec la température. Au vu de l’exiguïté, ils peuvent endommager des composants contigus.

Ce qu’il ne faut pas faire en cas de forte chaleur :

– Ne pas mettre à jour Android ou iOS et plus généralement le téléchargement et l’installation de logiciels.

Une update dans un environnement chaud est nuisible à votre smartphone à deux niveaux. D’une part, elle sollicite massivement la puce de communication (WiFi ou 4G/5G) et le processeur pour le téléchargement à haut débit. Ensuite l’installation d’une quantité importante de données (plusieurs centaines de mégaoctets) va monopoliser le processeur pendant plusieurs minutes. Enfin, la batterie va se décharger rapidement et augmenter sa température alors qu’elle est déjà à une température élevée.

– Ne pas effectuer de restauration depuis un autre téléphone ou du cloud.

De manière symétrique à l’installation d’une mise à jour, la restauration ou initialisation d’un téléphone depuis une sauvegarde sur le cloud ou un autre téléphone est fortement déconseillée. L’installation consécutive de logiciels ou le stockage de grosse quantité de données en peu de temps va monopoliser le processeur et aggraver la température de la batterie.

– Ne pas utiliser le réseau 5G

Le téléchargement de contenus lourds (plusieurs centaines de mégaoctets) est déjà déconseillé. Avec l’utilisation d’une puce 5G, c’est encore pire. La 5G est 10 fois plus rapide que 4G, mais sa puce n’est pas 10 fois plus économe en électricité. Bien au contraire, une puce 5G va vider votre batterie en cas de fortes chaleurs à moyen/long terme.

– Ne pas charger son smartphone

Vous avez déjà dû vous en rendre compte : la charge d’un téléphone produit de la chaleur. Elle est perceptible au niveau de la batterie, mais aussi sur le chargeur. Pendant, une charge les échanges chimiques s’accélèrent sur un temps court, dégageant de la chaleur. Heureusement, la plupart des constructeurs implémentent des sécurités pendant la charge comme OnePlus ou Xiaomi. Comme n’importe quel appareil en fonctionnement, le chargeur chauffe également.

– Ne pas charger avec un chargeur rapide

L’utilisation d’un chargeur rapide (30, 60, 100W ou plus) occasionne les mêmes problèmes que la charge normale, mais avec un effet multiplicateur. Déjà en temps normal, la charge rapide et ultrarapide génère de la chaleur. En réduisant le temps de charge, la batterie va augmenter sa température interne. Il va de soi qu’un mauvais câble (non-compatible charge rapide ou abîmé) va perturber la charge et éventuellement provoquer des surtensions, voir incendies.

Ne pas charger sans-fil

On savait déjà que la charge sans-fil réduisait la vie de votre smartphone. Mais la charge par induction augmente aussi sensiblement la température du smartphone. Cette chaleur provient de l’énergie perdue entre le téléphone et le chargeur sans-fil. « La chaleur générée est donc transférée au smartphone par simple conduction thermique et convection » selon les chercheurs de l'université de Warwick (Royaume-Uni).

– Ne pas laisser une coque de protection qui empêche la dissipation thermique

Une coque, quelle que soit sa matière, va réduire la capacité du smartphone à dissiper sa température. Bien entendu, plus elle est épaisse, plus elle sera isolante et empêchera le téléphone à retrouver une température acceptable.

– Ne pas regarder des vidéos en streaming ou télécharger de contenus lourds

Comme l’installation d’une mise à jour ou la restauration d’une sauvegarde, la lecture de vidéos en streaming depuis une plateforme vidéo (YouTube, Amazon Prime, Netflix…) réclame beaucoup d’énergie, notamment en qualité haute définition. Même constat avec les contenus lourds de plusieurs dizaines de mégaoctets. Processeur principal pour le téléchargement, processeur graphique pour la diffusion,

– Ne pas entamer des jeux intenses

Des jeux comme Genshin Impact sollicitent CPU et GPU et mémoires (vive et de stockage) de manière soutenue. En plus, la fréquence de rafraîchissement de l’écran augmente. Elle peut doubler et donc consommer deux fois plus d’énergie.

– Limiter l’utilisation des apps les plus consommatrices en énergie

Certaines apps échangent de nombreuses données avec des serveurs et consomment beaucoup d’énergie. Ce sont principalement les apps de communication, des réseaux sociaux, de géolocalisation. Dans le top 15, on compte ainsi Google, Facebook > Messenger > WhatsApp Messenger > Amazon Alexa > Gmail > Uber Taxi > Waze > Google Chrome > YouTube Music > Instagram > Telegram Messenger > Twitter > Tiktok > Amazon Shooping.

– Ne pas mettre un téléphone chaud dans un réfrigérateur ou un congélateur.

Comme nous vous l’indiquions plus avant, les composants électroniques vont se dilater avec la chaleur et se contracter trop rapidement dans un frigo ou congélo. De plus, un congélateur ou un réfrigérateur sont des environnements humides qui vont altérer le smartphone, même si ce dernier est IP67.

Ce qu’il faut faire en cas de forte chaleur :

– Déposer son smartphone sur une surface plate, non pelucheuse, idéalement froide

L’idée est que le smartphone puisse dissiper le plus rapidement la chaleur. Ne déposer pas votre téléphone sur une surface en métal ou en pierre qui emmagasine la chaleur du soleil.

– Faire réparer (et/ou changer) sa batterie

Une batterie fatiguée par de nombreux et mauvais cycle de charge se déchargera plus vite en surchauffe.

– Préférer la lecture et l'enregistrement de vidéos en définition standard (HD) plutôt qu’en 4K/UHD

La lecture de vidéos en définition UHD (3840×2160 pixels) consomment presque 4 fois plus que la HD (1920×1080 pixels). Avec les codecs modernes comme HEVC/H265, c'est pire.



– Supprimer les logiciels malveillants et autres virus

L’utilisation d’un antivirus et la désinstallation de logiciels inutiles vont limiter l’usage du SoC et de la mémoire, donc de la batterie en bout de course.

– Fermer les logiciels en tâches de fond

Ils utilisent les ressources machine (RAM, CPU, stockage, GPS…).



– Désactiver les notifications

Elles consomment rapidement de l'énergie en communiquant avec les serveurs.



– Limiter la puissance du smartphone Android

Depuis les paramètres > batterie, activer activer le mode basse consommation

– Mettre en mode avion

L’extinction du téléphone va suspendre le trafic électrique. Le téléphone devrait donc retrouver une température acceptable.

– Privilégier 4G à 5G

Comme le débit de la 4G est beaucoup plus faible que la 5G, le smartphone aura tendance à monter moins en température qu’en téléchargeant en 5G.

– Éviter les chargeurs et câbles non certifiés

Le chargeur trop puissant peut user la batterie. Il peut également ne pas intégrer toutes les sécurités (électroniques et logicielles) d’un chargeur officiel. Un câble sous-dimensionné, notamment lors de la charge rapide peut créer des échauffements préjudiciables au chargeur et/ou au téléphone.

Les conseils d’Apple (valables aussi pour téléphones Android) :