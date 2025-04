Les smartphones Android profitent d’une meilleure autonomie grâce à cette nouveauté, voici laquelle

Vous trouvez que l'autonomie de votre appareil Android est en berne et qu'il faut le recharger trop souvent ? Pas de panique : une petite nouveauté permet d'accroitre la durée de vie de la batterie tout au long de la journée.

Bien que beaucoup de smartphones Android soient capables de tenir plus de deux jours sans être rechargés (on pense notamment aux téléphones Xiaomi ou Honor), l'autonomie de certains dépasse difficilement la journée (ici impossible de ne pas évoquer les Galaxy S de Samsung, même si cela un peu amélioré avec le Galaxy S25). Et c'est assez agaçant, puisqu’il faut systématiquement embarquer son chargeur ou se munir d'une batterie externe dès que l'on est en déplacement.

Un problème lié généralement au fabricant du smartphone et à la “surcouche” logicielle, mais pas uniquement. Android peut aussi se montrer énergivore en fonction des versions et des services qu'il embarque. Fort heureusement, il y a du nouveau de ce côté-ci.

La durée de vie des appareils Android prolongée grâce à cette nouveauté passée sous silence

Comme chaque mois, Android et ses différents services se mettent à jour. Ainsi, l'update de Google System (l'un des services d'Android) datée d'avril 2025 offre diverses nouveautés. Parmi elles, on trouve une innovation que tous les utilisateurs de smartphones Android vont beaucoup apprécier : un prolongement de la durée de vie de la batterie. Si Google est avare en termes de chiffres sur le gain apporté par cette mise à jour, le géant de Mountain View précise cependant que cette update ne concerne pas uniquement les smartphones, mais l'ensemble des appareils qui ont recours à Google System et aux Google Play Services. Cette mise à jour intègre d'ailleurs la toute dernière version des Google Play services, qui arrivent donc dans leur édition 25.13. Le Play Store passe quant à lui en version 45.7.

Autre nouveauté concernant cette même édition 25.13 des Google Play services : la connectivité a été améliorée entre les smartphones Android, Android Auto, les PC, les TV (probablement sous Android TV et Google TV, même si Google ne le précise pas) et Wear OS. Enfin, en guise de dernière nouveauté, le géant de Mountain View précise que les utilisateurs peuvent désormais ajouter un pseudonyme pour leurs cartes de paiement dans Google Wallet sur les smartphones Android.

Cette importante mise à jour est en plein déploiement sur l'ensemble des smartphones Android, mais dépend aussi du constructeur. Pour vérifier qu'elle est disponible et effectuer l'update du système Google Play, procédez comme suit :

rendez-vous dans les Paramètres du smartphone ;

du smartphone ; sélectionnez l'option A propos du téléphone ;

; faites défiler l'écran vers le bas et optez pour la fonction Version d'Android ;

; dirigez-vous sur Mise à jour du système Google Play ;

; si une mise à jour est disponible, celle-ci sera instantanément téléchargée ;

enfin, afin d'appliquer cette update, il vous faudra par la suite redémarrer le smartphone.

Notez finalement que cette mise à jour comprend également une update de sécurité, laquelle corrige 62 failles du système.