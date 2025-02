Votre prochain flagship Android aura peut-être droit à 8 ans de mises à jour

Qualcomm pose les jalons d'une prise en charge des mises à jour étendue par les constructeurs Android. Le fabricant de puces travaille avec Google pour permettre aux smartphones premium récents de bénéficier de 8 ans de mises à jour Android. Un record.

Vous allez bientôt changer de smartphone Android, et visez le segment Premium ? Si vous achetez votre mobile courant 2025, et que ce dernier embarque l'une des dernières puces Snapdragon, il est possible que ce dernier bénéficie d'un record de prise en charge de mises à jour logicielles. En effet, la firme américaine Qualcomm et Google annoncent avoir collaboré sur cette question.

Un rapprochement qui permettra aux fabricants de délivrer une prise en charge des mises à jour majeures et de sécurité étendu avec jusqu'à 8 années consécutives. Du jamais vu, alors que seuls certains fabricants comme Samsung se sont depuis quelques temps alignés sur une durée de prise en charge de 6 ans. Et que Apple propose de son côté une prise en charge moyenne de 7 ans.

Qualcomm et Google débloquent la prise en charge des mises à jour jusqu'à 8 ans

Dans le détail, Qualcomm devrait ainsi délivrer deux mises à jour des firmware Android Common Kernel. Ces derniers sont la clef permettant aux constructeurs d'appareils sous Snapdragon 8 Elite, mais aussi ceux de certains appareils sous d'autres versions des puces Snapdragon 8 et Snapdragon 7 de proposer à leurs clients une telle durée de prise en charge.

Soulignons que l'annonce de Qualcomm et de Google ne force en rien les marques à proposer 8 ans de mises à jour sur leur appareil. Il leur permet simplement de proposer ces mises à jour sans impliquer de coûts majeurs en interne. Ce qui permet d'imaginer que plusieurs acteurs de premier plan annonceront le passage à 8 ans de mises à jour lors d'une prochaine annonce.

Nos confrères de Android Police précisent par ailleurs que cette prise en charge étendue des mises à jour ne concernera vraisemblablement que des appareils qui seront lancés plus tard dans l'année. Même si on peut encore espérer un geste du constructeur concernant les Galaxy S25 ou le OnePlus 13 qui viennent de sortir.