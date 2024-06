Cette marque faisait d’excellents écouteurs sans fil, mais elle a décidé de jeter l’éponge pour une raison évidente

Alors que Jabra vient tout juste de lancer une nouvelle gamme d'écouteurs sans fil pour le grand public, le constructeur a pris une décision radicale et pour le moins étonnante. En effet, la marque a annoncé la fermeture de sa division grand public. En d'autres termes, il n'y aura plus d'écouteurs Jabra pour les particuliers.

Depuis son entrée sur le marché des écouteurs sans fil en 2016 avec les Elite Sport, Jabra s'est construit au fil des années une belle réputation grâce à des produits dotés d'un excellent rapport qualité-prix. Seulement, la concurrence n'a jamais cessé de se développer sur ce secteur, aujourd'hui très encombré.

Pour cause, les utilisateurs peuvent jeter leur dévolu sur un grand nombre d'appareils. On pense évidemment aux Galaxy Buds de Samsung, aux Airpods d'Apple, ou encore plus récemment au Momentum Sport de Sennheiser, aux Nothing Ear ou bien aux excellents QuietComfort Ultra Earbuds de Bose.

Malgré tout, on était loin de penser que Jabra allait prendre une telle décision, surtout après avoir lancé il y a quelques jours sa nouvelle gamme d'écouteurs sans fil destinée au grand public : les Jabra Elite 8 Active Gen 2 et Elite 10 Gen 2.

Jabra lance de nouveaux écouteurs… et ferme tout

Pour cause, GN (la maison-mère de la marque) vient d'annoncer dans un communiqué de presse publié ce 13 juin 2024 le démantèlement pur et simple de la division grand public de Jabra. En d'autres termes, cela signifie que la marque ne produira plus à l'avenir d'écouteurs sans fil pour les particuliers.

“Aujourd'hui, GN a décidé de supprimer progressivement ses gammes de produits Elite et Talk afin de concentrer davantage ses ressources et ses efforts sur les aspects les plus attrayants de l'activité de GN”, écrit le groupe en préambule.

Une concurrence trop forte pour Jabra ?

Le propriétaire de Jabra justifie sa décision en raison d'une concurrence toujours plus forte, peut-être trop forte. Pour tirer son épingle du jeu et innover sur ce marché ultra compétitif, il faudrait que la compagnie investisse des sommes conséquentes. Mais à ses yeux, les risques sont aujourd'hui trop grands.

“Le repositionnement de la gamme Elite vers le segment Premium, initié en 2023, a permis de dégager davantage de profit. Cependant, les investissements nécessaires à l'innovation et à la croissance futures dans cet espace très compétitif sont jugés injustifiés à long terme compte tenu des risques associés”, précise la société danoise.

Fatalement, l'annonce de cette fermeture soulève de nombreuses questions ? Quel avenir pour les employés de la division grand public de Jabra ? Le suivi logiciel et le SAV des produits grand public vont-ils continuer ? Sur ce point, GN a déclaré qu'il continuerait à “servir et à soutenir ses clients pendant plusieurs années”. D'après GN, l'objectif de la société est maintenant de liquider les inventaires existants d'ici la fin 2024. On peut donc s'attendre à des promotions importantes sur les écouteurs sans fil Jabra durant les mois à venir.