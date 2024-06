Pas de smartphone avant 11 ans, c’est l’idée d’Emmanuel Macron pour lutter contre l’addiction aux écrans

Lors d'une conférence de presse, le président de la République est revenu sur la question de l'addiction aux écrans. Il a parlé de deux mesures, dont une qui consisterait à interdire les smartphones aux moins de 11 ans.

C'est un peu une arlésienne. La question de l'addiction aux écrans, que ce soit ceux des smartphones ou des ordinateurs, revient régulièrement sur le tapis. Surtout quand on parle d'enfants. En France, cela fait longtemps que les gouvernements successifs abordent la question en proposant des mesures globales qui, jusque là, ne se sont jamais concrétisées. En attendant, les rapports d'experts se succèdent, et contrairement à ce que l'on peut imaginer, tout le monde n'est pas d'accord.

Parmi celles et ceux qui souhaitent interdire les écrans ou les smartphones aux plus jeunes, c'est surtout la question de l'âge à retenir qui change en fonction des conclusions. Il y a quelques mois, le président de la République chargeait une commission d’enquêter sur le sujet. Ses conclusions préconisent d’interdire toute forme d’écran aux moins de 3 ans, tandis qu'il faudrait attendre 13 ans avant d'avoir droit à un mobile. Et malgré les études qui montrent que les écrans ne sont pas un réel danger au final, Emmanuel Macron semble déterminé à aller au bout de la démarche cette fois-ci.

Vers une interdiction des smartphones avant 11 ans ? Le président de la République y pense

Lors d'une conférence de presse, il est revenu sur deux mesures évoquées en début d'année. Sa position n'a pas changé puisqu'il affirme que “tous les experts le disent, l'addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés. Harcèlement, violence, décrochage scolaire“. Le président a donc fait une annonce en ce sens : “Pour y faire face, […] le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants, d'abord en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans, et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans“.

Il est encore trop tôt pour savoir si ces propositions entreront en vigueur. Notons qu'autoriser l'accès à Facebook, X (Twitter) et consorts à 15 ans seulement n'a pas été choisi au hasard. C'est l'âge de la majorité numérique en France qui, bien qu'adoptée par l'Assemblée Nationale l'an dernier, ne fait pas l'objet d'un décret d'application. Elle n'est donc pas en vigueur actuellement.

