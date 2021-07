Android : le détecteur de séismes a sauvé de nombreuses vies aux Philippines

Lancé en 2020, le détecteur de séismes d’Android commence déjà à faire ses preuves. Alors que les Philippines ont été frappées par un tremblement de terre de magnitude de 6,7, plusieurs utilisateurs ont reçu la notification les incitant à se mettre rapidement à l’abri. Résultat : de nombreuses vies ont été sauvées.

De plus en plus, les appareils de notre quotidien redoublent d’ingéniosité pour nous sauver la vie. L’année dernière, Google a ainsi déployé une fonctionnalité sur Android permettant de détecter les séismes à partir des divers capteurs intégrés au smartphone. Quand la terre se met à trembler, l’utilisateur reçoit une notification lui disant de se mettre à l’abri. Comme le dit la firme de Mountain View, « quelques secondes d’avertissement peuvent faire la différence en vous donnant le temps de vous laisser tomber, de vous couvrir et de vous tenir avant que les secousses n’arrivent ».

Restait alors à savoir si la technologie est efficace. À en croire les résultats obtenus aux Philippines ce week-end, il semblerait bien que oui. Ce samedi, la capitale du pays a subi un séisme de magnitude 6,7. Depuis, plusieurs habitants ont partagé des captures d’écran de la notification qu’ils ont reçue. Cette dernière rappelle en outre les bons réflexes à mettre en œuvre en cas de danger, comme se mettre à terre et se protéger sous une table.

Sur le même sujet : Google Maps va afficher les tremblements de terre et les ouragans

Les smartphones Android vous alertent en cas de tremblement de terre

Au déploiement de la fonctionnalité, Google a expliqué que « tous les smartphones sont équipés de minuscules accéléromètres capables de détecter des signaux indiquant qu’un tremblement de terre pourrait se produire. Si le téléphone détecte quelque chose qu’il pense être un tremblement de terre, il envoie un signal à notre serveur de détection de tremblement de terre, ainsi qu’un emplacement approximatif de l’endroit où le tremblement s’est produit. Le serveur combine ensuite les informations de nombreux téléphones pour déterminer si un tremblement de terre se produit ».

Après de premiers tests en Californie, le détecteur de séismes est désormais disponible dans l’ensemble des États-Unis, en Grèce, en Nouvelle-Zélande, en Turquie, aux Philippines, au Kazakhstan, en République kirghize, au Tadjikistan, au Turkménistan et en Ouzbékistan. « Nous donnons la priorité au lancement d’alertes sismiques dans les pays présentant des risques sismiques plus élevés, et espérons lancer dans de plus en plus de pays au cours de l’année à venir », souligne Google.

Source : Reuters