Marre de payer un smartphone trop cher ? Voici les meilleures astuces pour faire de très grosses économies

Qu'il vaille moins de 200 ou plus de 1000 euros, un smartphone neuf représente toujours un bel investissement. Pour ne pas se ruiner le jour J, voici quelques astuces pour payer le saint Graal à moindres frais.

Quoi de plus énervant que d’économiser euro après euro, afin d’acheter un smartphone dernier cri, et de le retrouver un ou deux jours plus tard après son acquisition 100, 200 ou 300 euros moins cher sur un site concurrent ? La faute à pas de chance, peut-être. Et pourtant, il est assez facile de faire de bonnes affaires sur le Web. Pour vous aider à dénicher les vraies promos, nous avons répertorié toute une série d’astuces qui devraient vous aider à faire de grosses économies sur vos futurs achats en matière de téléphonie.

1. Les offres de précommande

Si vous désirez un appareil flambant neuf, c’est durant la phase de précommande que vous avez toutes les chances de faire une bonne affaire. Quand un nouveau smartphone pointe le bout de son nez, il est de coutume pour son fabricant de réduire sensiblement son prix, et ce, avant même sa mise à disposition sur le marché. Et la réduction ne s’arrête pas là. Dans un premier temps, il est possible de profiter d'une ristourne de plusieurs centaines d’euros sur le prix final (en fonction du modèle, il va sans dire). Mais il y a également moyen d’obtenir un autre appareil du même fabricant. Ce à quoi on peut aussi ajouter une offre de reprise sur l’ancien smartphone.

Un exemple ? À la sortie du Samsung Galaxy S25 en janvier 2025, Samsung commercialise officiellement son nouveau téléphone au tarif de 899 euros pour la version en 128 Go. Sauf que… pendant la période de précommande, il est possible d’obtenir l’édition en 256 Go pour le même prix (vendue d’ordinaire 959 €) que la version en 128 Go ! Même chose pour l'édition en 512 Go, vendue 959 euros au lieu de 1079 euros. Mais la promotion ne s’arrête pas en si bon chemin. Un code de réduction permet de bénéficier de 5% de réduction, et de 10% supplémentaires en passant par l’application Samsung Shop (plutôt que d’utiliser le site Web de la marque sud-coréenne). Enfin, grâce à une offre de reprise d’un ancien smartphone, il y a moyen de profiter de 100 € de réduction, somme à laquelle s’ajoute la valeur de reprise du téléphone. Et pour clore cette réduction, Samsung se paye même le luxe d’offrir les écouteurs Galaxy Buds 3, d’une valeur de 160 €, aux futurs acquéreurs.

On fait les comptes :

959 – 60 = 899 €

899 – 5% = 854,05 €

854,05 – 10% = 768,65 €

768,65 – 160 € = 708,65 €

[et avec l’offre de reprise]

[et avec l’offre de reprise] 708,65 € – 100 € = 608,65 €, sans compter le prix du smartphone repris

Au final, l’offre de précommande permet d’économiser près de 400 euros sur le nouveau fleuron de Samsung. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Presque toutes les marques concurrentes, comme Xiaomi ou Honor pour ne citer qu’elles, sont rarement avares en la matière : réduction sur le prix généralement observé, goodies supplémentaires et offres de reprise sont monnaie courante.

2. Les fins de stock

Lorsqu’un nouveau modèle de smartphone est annoncé, son fabricant n’a pas d’autre choix que de baisser les prix de l’ancienne édition afin d’écouler ses stocks. À titre d’exemple, dès la sortie du Xiaomi 15 Ultra, le 14 Ultra a vu son prix baissé de 33% environ (passant de 1499,90 à seulement 1000 euros).

Vous cherchez plutôt un iPhone ? Pas de souci, le smartphone d'Apple, qui ne profite généralement pas des mêmes promotions que les modèles Android, bénéficie malgré tout d'une réduction. Celle-ci est de 20% dans le cas de l'iPhone 15, au moment même où sort l'iPhone 16.

3. Les soldes

Durant la période des soldes, il y a à boire et à manger. Certaines réductions n’en sont pas vraiment, les commerçants peu scrupuleux gonflant artificiellement les prix quelques semaines avant le lancement des soldes. Mais il reste de vraies bonnes affaires à faire durant cette période de démarque. Les soldes les plus importantes sont généralement pendant ces différentes périodes :

Les soldes d’hiver , qui se tiennent en janvier ;

, qui se tiennent en janvier ; Les soldes d’été , qui ont lieu entre juin et juillet ;

, qui ont lieu entre juin et juillet ; Les Prime Day d’Amazon , qui se déroulent sur quelques jours en juillet ;

, qui se déroulent sur quelques jours en juillet ; Le Black Friday, qui a normalement lieu le dernier vendredi de novembre, et qui est immédiatement suivi du Cyber Monday. Mais en 2024, le Black Friday s’est étendu sur l’intégralité du mois de novembre.

Là encore, vous devriez pouvoir économiser quelques centaines d’euros sur le prix d’un smartphone premium. Et même les modèles d'entrée ou de milieu de gamme profitent de réduction. Il s'agit généralement de modèles quelques mois plutôt, mais qui n'ont pas encore de successeurs et qui restent donc pérennes.

Notez au passage que, pour vous aider à vous y retrouver, notre équipe de rédacteurs dédiée aux bons plans est là pour lister pour les meilleures occasions et vous en faire profiter.

4. Les sites étrangers

Ici encore, il y a moyen de faire de vraies bonnes affaires. Ils se nomment Aliexpress, Gearbest ou encore Banggood et permettent d'acquérir un smartphone neuf avec parfois 10, 15 ou 20% de réduction. Bien que provenant de Chine, des États-Unis ou d'autres pays européens, les frais de livraison sont ridiculement bas, voire compris dans le prix de vente.

Quelques mises en garde sont néanmoins à observer. Certains smartphones sont équipés d'une ROM chinoise. Compliqué d'utiliser le smartphone dans de telles conditions, et la migration vers une ROM internationale n'est pas toujours possible. En outre, prenez garde à l'adapteur secteur (quand il est fourni). Il se peut qu'il ne réponde pas aux normes européennes. Enfin, certains modèles de smartphones chinois ne sont pas toujours compatibles avec les bandes de fréquences 4G/5G utilisées par les opérateurs français, même si la situation tend à s'améliorer depuis quelques années.