Il est possible de rendre son compte privé sur Instagram, mais aussi de bloquer des personnes avec lesquelles vous ne souhaitez plus partager vos activités. Débloquer quelqu’un sur Instagram est aussi facile, mais le faire a quelques implications qu’il faut connaître. Voici comment procéder et ce qu’il faut savoir.

Vous souhaitez bloquer un contact sur Instagram ? Si vous en êtes venu à cette décision radicale, c'est sans doute pour de bonnes raisons. Au lieu de supprimer votre compte Instagram pour échapper à une horde de trolls ou de harceleurs, le réseau social permet de bloquer toutes les personnes indésirables. Cette action reste réversible si vous finissez pas changer d'avis. Il est en effet tout à fait possible de débloquer une personne sur Instagram.

Mais sachez qu'il faudra vous réabonner à ce compte si vous le souhaitez. Si le contact était abonné à votre compte, il devra aussi se réabonner pour rétablir le lien dans les deux sens. Voici comment bloquer ou débloquer une personne sur Instagram.

Bloquer un contact sur Instagram : voici comment procéder

Il existe plusieurs manières de bloquer un contact sur Instagram. Vous pouvez le faire depuis une publication du compte dans votre fil d'actualité. Vous pouvez également rechercher le contact directement dans la barre de recherche et le bloquer depuis son profil. La troisième méthode consiste à bloquer le compte Instagram visé depuis les paramètres de confidentialité. Voici le processus le plus simple :

Pour bloquer qu'un sur Instagram :

Recherchez le nom du profil dans la barre de recherche et accédez au compte du contact.

En haut, à droite appuyez sur les trois points verticaux à côté de la cloche de notification.

Appuyez sur Bloquer.

Instagram vous laissez le choix entre bloquer le contact et les nouveaux comptes que cette personne puisse créer ou bloquer simplement le compte sélectionné.

Choisissez l'option souhaitez puis confirmez.

Que vous soyez sur smartphone (Android ou iOS) ou sur un ordinateur, le processus pour bloquer une personne sur Instagram est le même.

Débloquer quelqu’un sur Instagram depuis un smartphone Android

Ouvrez Instagram et appuyez sur votre photo de profil en bas, à droite.

Appuyez sur les trois trais horizontaux en haut, à droite puis sur Paramètres.

Accédez au menu Confidentialité.

Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez Comptes bloqués.

Ici vous verrez la liste de toutes les personnes que vous avez bloquées sur Instagram.

Pour débloquer un contact, appuyez sur Débloquer à droite de son nom puis confirmez.

à droite de son nom puis confirmez. Le déblocage du profil se fait instantanément.

Instagram : comment débloquer un contact depuis un ordinateur

Pour débloquer quelqu'un sur Instagram depuis un PC ou Mac via le navigateur web, la procédure est différente dans la mesure où la version web n’offre pas les mêmes options que sur mobile. Comme c'est le cas pour la publication de photos ou vidéos sur Instagram depuis un PC. Voici comment procéder.

Saisissez le nom ou le pseudo du contact dans la barre de recherche.

Accédez ensuite à son profil puis cliquez sur le bouton débloquer et le tour est joué.

Les restrictions auparavant appliquées sont levées. Le contact pourra à nouveau vous retrouver grâce à la recherche Instagram, mais il ne verra pas vos publications dans son fil. En effet, vous n’êtes plus abonnés l’un à l’autre. Il va falloir vous réabonner chacun de son côté. Si le problème ne se pose pas à votre niveau, le réabonnement dans le sens opposé dépend entièrement du contact.