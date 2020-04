Comment appeler en numéro masqué

Dans certains cas, vous aimeriez que votre numéro de téléphone n’apparaisse pas sur l’écran de votre correspondant. Il existe plusieurs méthodes pour cela. Il existe plusieurs méthodes. Certaines sont temporaires, tandis que d’autres son permanentes. Certaines sont sélectives et d’autres unilatérales. Voici comment les activer.

Il y a plus de vingt ans (en 1997 précisément), une fonction pratique apparaissait en téléphonie fixe et mobile : la présentation du numéro. Il s’agit d’une fonction devenue aujourd’hui très courante qui permet d’afficher à l’écran le numéro du correspondant. Bien sûr, cela signifie que votre correspondant sait quel est votre numéro quand vous l’appelez (et inversement). Grâce à cette fonction, le nom de vos contacts s’affiche quand ils vous appellent.

Lire aussi : Android : comment modifier ou supprimer le code PIN de votre smartphone

Parallèlement, pour protéger ceux qui ne souhaitent pas dévoiler leur numéro de téléphone, il est possible de le masquer de sorte qu’il ne s’affiche pas, même ceux qui ont votre numéro. Ce qui apparaît alors à l’écran du correspondant est la mention suivante : « numéro masqué ». Plusieurs méthodes sont possibles pour arriver à ce résultat. Retrouvez dans nos colonnes un autre guide pour bloquer certains numéros, dont les numéros masqués.

Notez que le blocage d’un numéro ne fonctionne pas si le numéro est masqué et que certains usagers bloquent systématiquement les numéros masqués. Dernière remarque sur cet outil, masquer son numéro est impossible avec certains services, comme les Sapeurs Pompiers ou le SAMU.

Comment appeler en masquant son numéro ?

Il y a plusieurs méthodes pour masquer un numéro. Il ya celles qui sont temporaires pour un usage de temps en temps. D’autres sont permanentes et bloquera l’affichage de votre numéro lors de tous vos appels. Lors de ce tuto, nous supposerons que vous souhaitez appeler le 0123456789.

Bloquer l’affichage temporairement avec une chaîne de caractère

La première méthode, qui est temporaire et à réitérer pour chaque appel concerné, consiste à saisir une chaîne de caractère avant le numéro.

Cette chaîne de caractère est #31# à partir d’un téléphone portable. Ainsi, vous tapez #31#0123456789 pour appeler le numéro de notre exemple. Cela fonctionne avec tous les numéros (sauf les exceptions comme cités précédemment), tous les téléphones et tous les opérateurs.

La chaîne de caractère est différente sur un téléphone fixe. Si vous appelez à partir d’une ligne Orange ou SFR, vous devez composer le 3651. Si vous appelez à partir d’une ligne Bouygues Telecom, le code pour masquer le numéro est *1651. Si vous êtes titulaire d’une ligne fixe Free, la chaîne de caractère est *31*.

Bloquer l’affichage en permanence avec une chaîne de caractère

Voici la première méthode pour bloquer l’affichage de votre numéro. Elle consiste comme la précédente à saisir une chaîne de caractère. Cette fois, il faut la saisir seule, sans être suivie par le numéro d’un correspondant. Elle ne dépend pas de votre opérateur.

La chaîne de caractère à saisir à partir d’une ligne fixe : *31#. Pour désactiver l’appel masqué, il faut ensuite saisir #31#. Et pour vérifier si le service est actif, saisissez *#31#. Attention, il n’existe pas d’équivalent en téléphonie mobile.

Bloquer l’affichage en passant par l’espace client

Vous pouvez réaliser le blocage au niveau de l’opérateur pour une ligne fixe. Dans ce cas, il faut se connecter à votre espace client. Allez dans la rubrique téléphonie fixe, puis sur les options de gestion de votre ligne. Enfin, sélectionnez l’option « masquer le numéro » ou « appel incognito », selon la dénomination de l’opérateur.

Bloquer l’affichage avec un smartphone Android

Android intègre une fonction pour bloquer de façon permanente l’affichage de votre numéro. Cette fonction ne dépend pas de l’opérateur et reste active, même après avoir changé de carte SIM. La fonction se trouve généralement dans les paramètres de l’application Téléphone.

Rendez-vous dans l’application Téléphone

Ouvrez le menu en cliquant sur les trois points en haut à droite de l’écran

Sélectionnez « paramètres »

» Choisissez la rubrique « Autres paramètres d’appel » ou « Plus » selon le modèle

» ou « » selon le modèle Sélectionnez « Afficher mon numéro », « Affichez mon ID » ou « Identité de l’appelant »

», « » ou « » Cochez la case à côté de « Masquer mon numéro »

» Pour désactiver le mode incognito, réalisez la même procédure en décochant la même option.

Bloquer l’affichage avec un smartphone iOS

iOS aussi intègre une fonction pour bloquer de façon permanente l’affichage de votre numéro. Cette fonction ne dépend pas ici non plus de l’opérateur et reste active, même après avoir changé de carte SIM.

Rendez-vous dans le menu « réglages »

» Choisissez la rubrique « Téléphone »

» Selectionnez « Afficher mon numéro »

» Changez l’interrupteur de position.

Pour désactiver le mode incognito, réalisez la même procédure en changeant simplement l’interrupteur de position.

Bloquer l’affichage avec un Feature Phone

La plupart des Feature Phone incluent aussi dans le menu de paramétrage une fonction pour masquer de façon permanente le numéro d’appel. Vous trouverez ce réglage dans la partie dédiée aux appels dans le menu paramètre de votre mobile.