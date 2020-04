Android : comment modifier ou supprimer le code PIN de votre smartphone

Vous voulez savoir comment modifier le code PIN de votre smartphone Android ? Dans ce tutoriel rapide, on vous explique comment faire en quelques étapes simples, mais aussi comment supprimer ou réactiver ce code si nécessaire.

On a de plus en plus tendance à négliger le code de la carte SIM. Si bien que soit on le désactive, soit on le laisse avec le code PIN par défaut (généralement 0000 ou 1234). Le problème de ce code, c’est que lorsque vous entrez trop de fois des codes erronés, il vous faut lors demander un code des déverrouillage PUK à votre opérateur. Mais dans certains cas, la présence de ce code peut représenter une sécurité supplémentaire. On vous explique donc comment le changer, le désactiver et le réactiver.

Pour cela :

Allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la carte SIM *

Touchez modifier

Suivez les instructions

Attention : pour changer le code PIN il faut obligatoirement connaitre le code PIN actuel.

Rien de plus simple :

Allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la carte SIM *

Décochez Verrouillage de la carte SIM

Pour ce faire :

Allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la carte SIM *

Cochez Verrouillage de la carte SIM

Définissez un nouveau code

Code PIN : pourquoi je ne trouve pas le paramètre à l’endroit indiqué ?

* Bien sûr ces étapes sont les étapes générales. Certaines marques mettent cette option dans des menus aux intitulés légèrement différents :

Samsung

Allez dans Paramètres > Données biométriques et sécurité > Autres paramètres de sécurité > Définir verrouillage SIM

Huawei / Honor

Allez dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Autres paramètres > Cryptage et références > Définir verrouillage Carte SIM 1/Carte SIM 2

Xiaomi

Allez dans Paramètres > Paramètres supplémentaires > Confidentialité > Verrouillage de la carte SIM

Avez-vous trouvé ce guide utile ? Des suggestions pour l’améliorer ? Partagez cotre avis dans les commentaires.