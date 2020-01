5G : 12% des smartphones vendus en 2020 seront compatibles

La 5G va donner un coup de fouet aux ventes de smartphones dans le monde. Cette année, les ventes de téléphones devraient en effet progresser de 3% par rapport à 2019, estiment les analystes de Gartner. Selon eux, 12% des smartphones vendus en 2020 seront même compatibles avec la 5G.

Un nouveau rapport du cabinet d’études américain Gartner, relayé par nos confrères de TechRadar, assure que les smartphones 5G représenteront 12% des ventes mondiales en 2020. Cette année, les constructeurs devraient écouler 221 millions de téléphones 5G dans le monde. Gartner mise sur des ventes atteignant les 489 millions d’unités dès 2021. Cette année, de nombreux constructeurs, dont Apple, vont en effet se lancer dans la 5G.

Les ventes de smartphones vont repartir à la hausse en 2020

Comme prévu, l’essor de la 5G va booster les ventes de smartphones dans le monde. En 2020, les fabricants devraient écouler 1,57 milliard de téléphones, en hausse de 3% par rapport à 2019 (1,53 milliard de smartphones vendus). Depuis plusieurs années, le marché du smartphone est en baisse. En 2018, le marché a même connu la chute la plus importante de son histoire. Les experts expliquent cette dégringolade par l’allongement du cycle de remplacement et un manque d’innovations généralisé.

Grâce la 5G, le marché devrait donc remonter la pente. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les ventes de smartphones devraient progresser de 5,9% cette année. Même son de cloche en Chine, un marché important pour les marques, avec une progression attendue de 5,1% en 2020. Annette Zimmermann, vice-présidente de la recherche chez Gartner, s’attend clairement à ce que de nombreux consommateurs changent de smartphone en 2020 sous l’impulsion de la 5G.

Annette Zimmermann prophétise aussi l’essor des smartphones 5G pas chers, déjà évoqués par des firmes comme Huawei. Ces téléphones 5G vendus entre 150 et 300 euros vont à nouveau venir booster les ventes des constructeurs. Dans les 12 mois venir, la croissance des smartphones 5G va même dépasser celle des téléphones cantonnés à la 4G, assure l’analyste.

D’autres cabinets d’étude abondent dans le même sens. « Les smartphones 5G devraient augmenter considérablement à mesure que les prix baissent et que la 5G deviendra disponible dans les appareils de milieu de gamme » explique Akash Balachandran, analyste chez IDC. « La 5G deviendra mainstream cette année et stimulera la croissance des ventes » estime de son côté Shobhit Srivastava, analyste chez Counterpoint. Que pensez-vous de ces analyses ? Allez-vous craquer pour un smartphone 5G cette année ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : TechRadar