5G : Bouygues va lancer un premier forfait plus cher que la 4G en été 2020

Bouygues Télécom va lancer son premier forfait 5G en France dans le courant de l’été 2020. Comme Orange, l’opérateur va proposer les premières offres à un prix légèrement plus élevés que les forfaits 4G actuels.

Interrogé par François Sorel sur le plateau de l’émission De quoi j’me mail, Benoit Torloting, Directeur Général Adjoint en charge du Grand Public et Entreprises chez Bouygues Telecom, a évoqué l’arrivée des premières offres 5G en France. « On peut imaginer des lancements commerciaux pour les opérateurs télécoms à l’été 2020 » estime Benoit Torloting avec prudence.

Lire également : réseau 5G – où en est la couverture en France

Des forfaits 5G « quelques euros » plus chers

Sans surprise, les forfaits 5G de Bouygues Télécom seront plus chers que les forfaits 4G. « Quand les forfaits deviennent de plus en plus complets en termes de gigas et de services, il n’est pas absurde de s’imaginer que les prix vont s’ajuster à la marge, peut-être de quelques euros, pour pouvoir faire en sorte qu’on puisse écouler ce trafic data et apporter de nouveaux services » explique le responsable.

Bouygues estime que la 5G s’annonce plutôt comme « une évolution que comme une révolution ». Dans un premier temps, le réseau ne bouleversa donc pas les usages des abonnés. La 5G va « réellement apporter de la capacité, c’est à dire là où dans certaines zones on commence à avoir des saturations donc des débits qui réduisent, la 5G va relibérer les débits et les usages ».

Selon Bouygues, la 5G ne provoquera d’importants changements qu’à partir de 2023. « On va voir se développer des services et des usages nouveaux car la 5G apporte plus de débit et moins de latence » assure Benoit Torloting. « L’abonné va voir une différence » promet le cadre. L’homme évoque notamment une meilleure rapidité de connexion, des vidéos plus fluides et une plus faible latence pour les jeux sur mobile.

Pour rappel, Orange a déjà annoncé l’arrivée de ses premières offres 5G pour l’été 2020. Comme Bouygues, l’opérateur historique évoque un prix légèrement plus élevé que les abonnements 4G actuels. Début janvier, Stéphane Richard, PDG d’Orange, concèdait en effet que les forfaits 5G coûteront « peut-être un petit peu plus d’argent » aux abonnés. On vous en dit plus dès que possible sur l’avènement de la 5G en France. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.