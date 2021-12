Comme Chrome, Microsoft Edge va ressusciter les bons vieux flux RSS

Les flux RSS font leur apparition dans Microsoft Edge. Plus besoin d'installer une extension pour consulter les dernières actualités en temps réel : les flux RSS sont désormais pris en charge nativement par le navigateur de Microsoft.

Quand on souhaite consulter en temps réel les titres des actualités de ses sites préférés, sans avoir à les ouvrir un à un, on n'a jamais fait mieux les flux RSS (really simple syndication). Mais il faut soit utiliser une application dédiée, soit faire appel à un navigateur qui “daigne” encore les prendre en charge. Car au fil des ans, ils ont fini par se faire évincer par la plupart des navigateurs.

Si vous utilisez Microsoft Edge, il est nécessaire d'installer une extension comme Feedbro, Feeder ou Lecteur RSS. Très prochainement, il ne sera plus vraiment utile de faire appel à un module complémentaire : Microsoft Edge va prendre en charge “nativement” les flux RSS que vous aurez pris soin d'ajouter au préalable.

Microsoft Edge prend en charge les flux RSS sans aucune extension supplémentaire

Les flux RSS redeviendraient-ils à la mode, eux qui étaient si populaires dans les années 2000, mais qui avait fini par s'éclipser une décennie plus tard ? Après avoir fait leur grand retour dans la version 91 de Chrome en mai dernier, voilà que Microsoft Edge va lui aussi en profiter nativement. Rappelons néanmoins que ce n'est pas un hasard si les deux navigateurs en bénéficient à quelques mois d'intervalle, puisqu'ils sont tous deux basés sur le même moteur (Chromium).

La gestion des flux RSS sous Edge est accessible via la fonction Collections (pressez simultanément les touches [CTRL] + [MAJ] + [Y] pour ouvrir la fonction en question). Une nouvelle option baptisée Following apparaît alors, laquelle permet de suivre les flux RSS d'un site. Pour le moment, seule la version de Microsoft Edge pour Windows semble profiter de ce nouveau lecteur RSS, mais il est probable que Microsoft l'intègre aux éditions du navigateur destinées aux autres plateformes.

La fonctionnalité en question a d'ores et déjà été implantée à la version Canary de Microsoft Edge, mais n'est pas encore accessible à l'ensemble des utilisateurs. Pour rappel, il s'agit d'une édition en phase bêta du navigateur, qui propose de tester en avant-première toutes les fonctionnalités qui seront prochainement intégrées au logiciel de Microsoft. Notez enfin qu'il est parfaitement possible de faire cohabiter la mouture classique de Edge et la version Canary.

Télécharger Microsoft Edge Canary

Source : Reddit