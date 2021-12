CoinMarketCap victime d’un bug, le design du Xiaomi 12 dévoilé, c’est le récap’

Le site CoinMarketCap affiche des valorisations totalement fausses pendant quelques minutes à cause d’un bug, on connait déjà le design du futur Xiaomi 12, Elon Musk pourrait battre le record d’impôts jamais payés en Amérique, c’est le récap’ du jour.

Bug sur CoinMarketCap : le Bitcoin s’affiche à 778 milliards de dollars !

Le site CoinMarketCap a été victime d’un bug pendant quelques minutes, laissant apparaître des valeurs de cryptomonnaies délirantes et transformant leurs détenteurs en milliardaires. En effet, le cours du Bitcoin par exemple s’est vu affiché à plus de 778 milliards de dollars et celui de l’Ether à plus de 9 milliards de dollars. La défaillance, confirmée par CoinMarketCap, a été rapidement résolue par la plateforme qui s’est finalement amusée de ce bug en twittant “ça vous a fait quoi d’être trillionnaire pendant quelques heures ?”.

Lire : Bitcoin – un bug a brièvement transformé tous les détenteurs de cryptomonnaies en milliardaires !

Le Xiaomi 12 se dévoile

Alors que Xiaomi présentera officiellement son Xiaomi 12 le 28 décembre, le leaker OnLeaks vient de dévoiler de nouveaux détails sur le design du smartphone. On découvre un modèle beaucoup plus compact que son prédécesseur, même s’il semble bien plus épais. Équipé d’un écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,2 pouces et propulsé par un Snapdragon 8 Gen 1, le Xiaomi 12 devrait également être un bon photophone grâce à son capteur principal de 50 MP. Le futur smartphone haut de gamme devrait être livré avec une batterie d’environ 4500 mAh et être compatible avec la recharge rapide filaire 67 W et sans fil 55 W.

Lire : Xiaomi 12 – découvrez le design du smartphone compact avec un écran 6,2 pouces

La facture fiscale d’Elon Musk sera salée !

En vendant 10% de ses actions Tesla soit 13 milliards de dollars à ce jour, Elon Musk a choisi de recevoir une facture fiscale particulièrement salée. Même s’il est difficile de véritablement savoir s’il s’agira bien du record d’impôts payés dans l’histoire américaine, c’est ce qu’affirme le milliardaire sur Twitter. La fortune du fondateur de Tesla s’élevant à environ 255 milliards de dollars, et même si le geste est fort, cela ne devrait pas changer grand-chose au portefeuille d’Elon Musk.

Lire : Elon Musk va payer beaucoup d’impôts, « plus que n’importe quel Américain dans l’histoire »